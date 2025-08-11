Se reanudan las paritarias en Santa Fe y los gremios esperan una propuesta salarial

"Vamos a hacer un ofrecimiento semestral", confirmó Maximiliano Pullaro la semana pasada en torno a las negociaciones.

El Gobierno de Santa Fe y los gremios retoman este lunes las negociaciones paritarias, luego de una serie de reuniones en las que no se ofrecieron propuestas concretas. Desde las 8:15 se lleva a cabo el encuentro con los estatales, y desde las 16, en la sede del Ministerio de Trabajo, continuará la agenda con la reunión prevista junto a los sindicatos docentes.

La semana pasada, funcionarios provinciales mantuvieron encuentros con los representantes de ATEy UPCN, y más tarde con los sindicatos docentes AMSAFE, SADOP, UDA y AMET. Si bien se acordó continuar con la ronda de diálogos, las conversaciones quedaron marcadas por la ausencia de ofertas salariales.

Maximiliano Pullaro confirmó que la oferta salarial será semestral

La semana pasada, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que preparan una oferta salarial semestral. Indicó en ese sentido que desde el Gobierno harán el "mayor esfuerzo", pero sin "descuidar" al resto de los sectores.

"Entiendo que los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por abajo del ofrecimiento lo devolvimos y cuando quedaron por encima no se lo reclamamos. Vamos a hacer el mayor esfuerzo que este a nuestro alcance, pero no vamos a dejar de hacer otras cosas importantes", dijo.

"La Provincia, desde que asumí como gobernador, le gano a la inflación con los sueldos de los empleados públicos y las categorías más bajas del Estado tuvieron mayores incrementos que las medias y altas", manifestó el mandatario.

