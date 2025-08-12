Conferencia sobre Estado e Inteligencia Artificial

El miércoles 13 de agosto se llevará a cabo la conferencia "Estado e Inteligencia Artificial", a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento.

La actividad es organizada conjuntamente por el Consejo Económico y Social de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Parque Tecnológico del Litoral Centro-SAPEM (PTLC) y el Gobierno de la provincia de Santa Fe y se realizará el próximo miércoles a las 17 en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL (Salón de Actos "Malvinas Argentinas", 3er piso, Santiago del Estero 2829, Santa Fe).

En esta oportunidad, Henoch Aguiar se centrará en el cruzamiento entre Estado e Inteligencia Artificial. Actualmente, este entrelazamiento está trasformando la manera en que los gobiernos gestionan los recursos, toman decisiones y diseñan políticas públicas. La IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar servicios como la salud, la educación y la seguridad, y facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos para prever tendencias y responder de manera más eficaz a las necesidades ciudadanas.

Sobre el expositor

Henoch Aguiar es Consultor experto en telecomunicaciones, desarrollo digital y sociedad del conocimiento. Abogado, recibido en Francia; Master en Economía y Finanzas, del Instituto de Estudios Políticos de Paris, Sciences-po; y Master en Dirección de Empresas, del IAE, Universidad Austral, Buenos Aires.

En la función pública fue: Vicepresidente y Sub Gerente General de Arsat, 2015 a 2017; Secretario de Comunicaciones de la Nación, 1999 a 2001, autor del marco regulatorio de apertura a la competencia de las telecomunicaciones argentinas; Director, por concurso, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 1993 a 1995; Asesor de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, 1987 a 1989; y Asesor del Consejo de Consolidación de la Democracia en 1987.

Es profesor titular, por concurso, de Regulación Comparada de la Comunicación, en la carrera de Comunicación Social de la UBA, y de Maestrías de la Facultad de Derecho de la UBA.

Publicó el libro “El Futuro no espera. Políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento”, La Crujía, octubre 2007.