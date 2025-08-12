Conferencia sobre Estado e Inteligencia Artificial

El Gobierno avanza contra el Congreso y profundiza el ajuste del INTA
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
Estará a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento. Inscripciones abiertas.Actualidad12 de agosto de 2025El Departamental
El miércoles 13 de agosto se llevará a cabo la conferencia "Estado e Inteligencia Artificial", a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento.
La actividad es organizada conjuntamente por el Consejo Económico y Social de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Parque Tecnológico del Litoral Centro-SAPEM (PTLC) y el Gobierno de la provincia de Santa Fe y se realizará el próximo miércoles a las 17 en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL (Salón de Actos "Malvinas Argentinas", 3er piso, Santiago del Estero 2829, Santa Fe).
En esta oportunidad, Henoch Aguiar se centrará en el cruzamiento entre Estado e Inteligencia Artificial. Actualmente, este entrelazamiento está trasformando la manera en que los gobiernos gestionan los recursos, toman decisiones y diseñan políticas públicas. La IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar servicios como la salud, la educación y la seguridad, y facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos para prever tendencias y responder de manera más eficaz a las necesidades ciudadanas.
Sobre el expositor
Henoch Aguiar es Consultor experto en telecomunicaciones, desarrollo digital y sociedad del conocimiento. Abogado, recibido en Francia; Master en Economía y Finanzas, del Instituto de Estudios Políticos de Paris, Sciences-po; y Master en Dirección de Empresas, del IAE, Universidad Austral, Buenos Aires.
En la función pública fue: Vicepresidente y Sub Gerente General de Arsat, 2015 a 2017; Secretario de Comunicaciones de la Nación, 1999 a 2001, autor del marco regulatorio de apertura a la competencia de las telecomunicaciones argentinas; Director, por concurso, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 1993 a 1995; Asesor de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, 1987 a 1989; y Asesor del Consejo de Consolidación de la Democracia en 1987.
Es profesor titular, por concurso, de Regulación Comparada de la Comunicación, en la carrera de Comunicación Social de la UBA, y de Maestrías de la Facultad de Derecho de la UBA.
Publicó el libro “El Futuro no espera. Políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento”, La Crujía, octubre 2007.
También expusieron sus proyectos integrantes de los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales. Fue en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
En este acto bajo el lema "Camino a los 90 años de la Expo" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la Sociedad Rural Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al sur y valoró una mejora en seguridad rural.
El senador Felipe Michlig participó de las distintas actividades organizadas para este sábado.
La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.
"Vamos a hacer un ofrecimiento semestral", confirmó Maximiliano Pullaro la semana pasada en torno a las negociaciones.
La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe.
La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Extraoficialmente se estaría produciendo un cambio de autoridades en la cúpula de la polìcia departamental, el nuevo jefe serìa un joven quien se desempeñaba como Subjefe URXI. El Lic. Alejandro Tognolo es Director de Policía.
