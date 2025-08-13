Una nueva jornada de orientación profesional se desarrollará en Avellaneda

El Gobierno avanza contra el Congreso y profundiza el ajuste del INTA
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
Convencida de que la educación y la formación son garantía de futuro, la Municipalidad de Avellaneda llevará adelante, el jueves 14 de agosto, una nueva Jornada de Orientación Profesional (JOP) destinada a estudiantes de 4°, 5º y 6º año de las escuelas secundarias de la ciudad y la región.
El encuentro se desarrollará en el Círculo Católico de Obreros en doble turno: de 10:00 a 12:30 hs y de 14:00 a 20:30 hs, con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas, información y experiencias que les permitan proyectar su futuro académico y laboral, evaluando las oportunidades que ofrece la región.
La propuesta incluirá la participación de universidades, institutos terciarios, academias, centros de formación y emprendedores, además de charlas motivacionales, talleres y actividades culturales.
Programa
Turno mañana
10:00 hs – Apertura del evento.
10:30 hs – Taller “Conquistá tu futuro” – Valeria Ferreyra.
Turno tarde
14:30 hs – Charla sobre la carrera de Psicología (UCSF) y Taller “Conquista tu futuro” – Valeria Ferreyra.
14:45 hs – Charla de Bomberos Voluntarios.
15:00 hs – Charla “Emprender, aprender y expandirse” – Eduardo Masfarré.
18:00 hs – Charla “Aprender para avanzar” – Psicopedagoga Silvina Pilotti y Psicóloga María Julia Lovey.
18:30 hs – Sunset + DJ.
20:30 hs – Cierre de la jornada.
Más de 15 instituciones educativas y de formación participarán con stands informativos, entre ellas: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Fasta, Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano”, Escuela de Arte Nº 5074, Centro de Formación Profesional Nº 3, Escuela de Aviación de la III Brigada Aérea, entre otras.
Estará a cargo de Henoch Aguiar, experto en Telecomunicaciones, Desarrollo Digital y Sociedad del Conocimiento. Inscripciones abiertas.
También expusieron sus proyectos integrantes de los Foros de Intendentes y Presidentes Comunales. Fue en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
En este acto bajo el lema "Camino a los 90 años de la Expo" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la Sociedad Rural Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al sur y valoró una mejora en seguridad rural.
El senador Felipe Michlig participó de las distintas actividades organizadas para este sábado.
La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.
Durante el acto se entregaron alrededor de 40 millones de los Programas Vínculos, Obras Menores y FANI.
"Creemos en el trabajo mancomunado, pensando siempre en el bienestar de todos los vecinos, sin diferencias. Ese es el camino a seguir y del que nunca nos apartaremos", remarcó el diputado Marcelo González.
