Una nueva jornada de orientación profesional se desarrollará en Avellaneda

Actualidad13 de agosto de 2025
Convencida de que la educación y la formación son garantía de futuro, la Municipalidad de Avellaneda llevará adelante, el jueves 14 de agosto, una nueva Jornada de Orientación Profesional (JOP) destinada a estudiantes de 4°, 5º y 6º año de las escuelas secundarias de la ciudad y la región.

El encuentro se desarrollará en el Círculo Católico de Obreros en doble turno: de 10:00 a 12:30 hs y de 14:00 a 20:30 hs, con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas, información y experiencias que les permitan proyectar su futuro académico y laboral, evaluando las oportunidades que ofrece la región.

La propuesta incluirá la participación de universidades, institutos terciarios, academias, centros de formación y emprendedores, además de charlas motivacionales, talleres y actividades culturales.

Programa

Turno mañana

10:00 hs – Apertura del evento.
10:30 hs – Taller “Conquistá tu futuro” – Valeria Ferreyra.

Turno tarde

14:30 hs – Charla sobre la carrera de Psicología (UCSF) y Taller “Conquista tu futuro” – Valeria Ferreyra.
14:45 hs – Charla de Bomberos Voluntarios.
15:00 hs – Charla “Emprender, aprender y expandirse” – Eduardo Masfarré.
18:00 hs – Charla “Aprender para avanzar” – Psicopedagoga Silvina Pilotti y Psicóloga María Julia Lovey.
18:30 hs – Sunset + DJ.
20:30 hs – Cierre de la jornada.

Más de 15 instituciones educativas y de formación participarán con stands informativos, entre ellas: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Fasta, Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano”, Escuela de Arte Nº 5074, Centro de Formación Profesional Nº 3, Escuela de Aviación de la III Brigada Aérea, entre otras.

