Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, el gobierno nacional oficializó cuánto cobrarán las autoridades de mesa. Según lo dispuesto, los presidentes percibirán 40.000 pesos en concepto de viático y quienes participen de las capacitaciones organizadas por la Justicia Nacional Electoral, una suma adicional de 40.000 pesos.

Los montos fueron oficializados este miércoles en la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial

1. Presidentes de mesa: 40.000 pesos (y un extra de 40.000 más si participan de las capacitaciones)

2. Delegados en locales de votación: 80.000 pesos.

3. Delegados judiciales que cumplan con la remisión de reportes: 40.000 pesos.

4. Delegados tecnológicos encargados de la verificación biométrica de electores: 120.000 pesos, incluyendo capacitación.

El texto aclara que el pago se realizará una vez finalizada la elección y que los beneficiarios podrán optar por cobrar a través de la aplicación del Correo Argentino, por transferencia bancaria, billetera virtual o en sucursales del Correo.