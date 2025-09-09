"La economía, estúpido": Después de la derrota en Provincia de Bs AS, Morgan Stanley pide, devaluación y cepo
(The economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre). Los economistas más cercanos al Gobierno de LLA, presionan por una idea que, entienden, equilibraría la escena. La frase es "devaluación y cepo", para no estar corriendo atrás del dólar todo el tiempo. Es algo que, además, se desliza de maneras diferentes en muchos informes de la City, entre ellos la consultora 1816, PXQ y Equilibra. Milei entiende que eso es la tumba definitiva y no quiere ni oírlo.09 de septiembre de 2025Carlos Lucero