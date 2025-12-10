Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clasees

Últimos días de inscripción a las carreras presenciales de la UNL
Hasta esta semana estarán abiertas las inscripciones a las carreras presenciales de la Universidad Nacional del Litoral.
Mas Secciones - Educación10 de diciembre de 2025El Departamental
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, dio detalles esta mañana del calendario escolar para el 2026. Con la meta de llegar a los 190 días de clases confirmó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, tanto para el nivel inicial, como primario, secundario y especial.
En una conferencia de prensa, Goity destacó que, por primera vez en 14 años, la provincia alcanzó en 2025 los 185 días de clases. Para 2026 la meta es llegar a los 190 días.
El ministro explicó que, de esta forma, la provincia de Santa Fe ratifica el compromiso asumido en la última reunión del Consejo Federal de Educación, donde las 24 jurisdicciones acordaron que el calendario escolar 2026 alcanzará el mínimo proyectado de días de clases, y establecieron 4 horas reloj como el piso mínimo para considerar un día lectivo efectivo.
En este sentido, señaló que este años en Santa Fe "todos los chicos tuvieron un mínimo de 5 horas de clases, por encima de lo nacional" y que la provincia "está segunda en el ranking nacional en cuanto a horas efectivas de clase".
Cuándo comienzan las clases en Santa Fe
Respecto al calendario 2026, dijo que las clases en los distintos niveles (menos en superior) comienzan el lunes 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre. "Con ese esquema vamos a llegar a los 190 días de clases y vamos superar holgadamente la cantidad de horas".
El receso invernal será del 6 al 17 de julio.
"Queremos que sea el año de la innovación educativa y se puedan profundizar las políticas pedagógicas que iniciamos en estos 2 años", apuntó el ministro.
