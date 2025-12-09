Confirmaron las fechas de pago para las autoridades de mesa de las elecciones del 26 de octubre

La Secretaría Electoral Nacional informó que esta semana comenzarán a percibir su pago las autoridades de mesa que participaron en las elecciones nacionales. El calendario completo de pago se hará por número de DNI.

09 de diciembre de 2025
elecciones_octubre

El Correo Argentino publicó el cronograma oficial y la información clave para que cada persona pueda verificar cuándo y cómo acceder a su viático. 

Según precisaron, el calendario de cobro se realizará de la siguiente manera:

- DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

De esta manera, se organiza el pago de manera escalonada, facilitando que cada autoridad de mesa reciba su compensación por el trabajo realizado durante los comicios.

