Moises Ville: Acto de egresados 2025 de los bachilleres en Economía y Administración

- Por Marta Zinger - Los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 426 "Domingo F. Sarmiento" de Moises Ville son las estrellas, que, durante la trayectoria escolar se mantuvieron encendidos, iluminados y brillando con luz propia, ellos son los protagonistas. En presencia de las Banderas: Nacional, Provincial y Local, se entona nuestra canción patria. Nos acompañan Marcelo Lind y Mariela Lastra, Presidente y Vice de la Comuna de Moises Ville; Directivos y representantes de instituciones educativas locales; Viviana Battistón, Presidente de la Asociación Cooperadora; Norma Karlen, Tesorera de la Asociación Pro Sostén; Personal de la casa, alumnos, familias y público en general.

Luego del Cambio de Abanderados y escoltas, se realiza la entrega de Premios y Estímulos. Mejores promedios: 1ª año:Thiago Ian Bieri, 2º Helena Pauletti, 3º Estefanía Gorosito, 4º Zamara Abigail Gorosito y 5º Leonela Molina. Beca de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Rafaela a Leonela Marisol Molina. Becas de la Universidad Blas Pascal sede San Cristóbal. 100% a Leonela Marisol Molina, 50% a Xiomara Nahir Coria Suárez y Paula Oggero. Certificados del Museo Histórico Comunal Aarón H. Goldman a alumnos de 2ª por la realización del Recorrido Histórico y reflexionar sobre derechos humanos, respeto, tolerancia, antisemitismo y toda forma de violencia. Reciben: Oriana Branca, Delfina Dietz Orellano, Alma Gabreluk, Loana Ignacio, Kiara Molina, Helena Pauletti, Zahira Ramírez y de 3º Estefanía y Victoria Gorosito por Participación Congreso Internacional de Cooperativas de la Pcia. de Santa Fe. La Coop. C.U.P.E. Ltda. de la escuela, a través de los estudiantes de 5º, participó activamente, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. Participación Concurso Súper héroes y heroínas de la Ciencia: 4º con el Proyecto: Guardianes del pueblo verde. Investigaron sobre contaminación ambiental y concretaron un Viaje al Complejo Ambiental de Rafaela. Agradecemos el apoyo de la Comuna local. Recibieron certificados: Nadia Acosta, Mía Echeverría Weber, Luciano Fernández, Ariana Litvak, Angelina Oggero, Yailén Pagliano, Liz Rojas, Zamara Ramírez y Sofía Walker. Por participación Curso Virtual Educación Financiera y Bancaria, Bco. Central de la Rep. Argentina, coordinada por la Prof. Silvia Demaría. Reciben: Martina Gómez, Paula Oggero y Sofía Zucco. También por el compromiso adicional en Introducción al Sistema y Planificación Financiera: Leonela Molina y Xiomara Coria. Participación Programa: Saber Garpa del Nvo.Bco Sta.Fe. En Artes Visuales, de 3º Gastón Fernándes y profes: Araceli Bruscantini y Lorena Urbina. 

María Ataide, Directora del establecimiento entrega certificados a los egresados: Mateo Delbino, Martina Gómez, Dylan Ignacio, Leonela Molina, Paula Oggero, Xiomara Suárez Coria, Victoria Trutali y Sofía Zucco. Palabras de despedida: Adriana Lecchi. También fue oportunidad propicia para despedir a la egresada laboral: Mirta Villarruel. Todos recibieron medallas y obsequios. Hubo un presente para el establecimiento entregado por los egresados. La emoción por la culminación de ciclos sobrevoló cada momento de esta velada de despedida. Palabras Finales a cargo de la Directora augurando un futuro luminoso: "No olviden que son estrellas, salgan y no teman a la inmensidad de la noche, brillen con luz propia, formen constelaciones de apoyo mutuo y conviértanse en puntos de referencia, que el mundo
necesita para proyectarse al futuro".

