Moises Ville: Acto de egresados 2025 de los bachilleres en Economía y Administración

El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
El DepartamentalDeportes05 de diciembre de 2025
El miércoles 3 de diciembre dio inicio en la localidad de Monigotes una nueva propuesta deportiva: voley, una disciplina muy esperada por la comunidad.
Carlos LuceroActualidad07 de diciembre de 2025
Anoche el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave, color negro, sin dominio visible conducida por un joven de 14 años quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años, quienes fueron derivados al hospital local. La moto colisiona con un Automóvil marca Citroen C3, color blanco, conducido por el ciudadano un hombre de 68 años.
El DepartamentalActualidad08 de diciembre de 2025
En la cabecera departamental el pluviómetro marcó 70 milímetros.
Carlos LuceroActualidad08 de diciembre de 2025
A través de una alerta, Nación informó un caso en la provincia vecina. Se trata de un niño de 2 años, residente en una zona rural de Entre Ríos, con antecedente de permanencia en la ciudad de Casilda, en una corta estadía y antes de que se presentaran los síntomas de la enfermedad.