Moises Ville: Egresados 2025 de la escuela Nº 274

- Por Marta Zinger corresponsal en Moises Ville -

CADA RAIZ QUE CRECE SOSTIENE EL FUTURO QUE SOÑAMOS. Los alumnos de 6º año de la Escuela Técnico Profesional Nº 274 "Soldados Argentinos" de Moises Ville, cierran una etapa, para cumplir nuevos sueños.

Presentes: Maximiliano Ferreyra, Supervisor de Escuelas Técnicas Región IX; Horacio Bejarano y Silvina Binder, Director y Vice de la escuela; Marcelo Lind y Mariela Lastra, Presidente y Vice de la comuna local; María Ataide, Directora EESO Nº 426; Claudia Defagot y Mónica Giorgis, Directora y Vice de la Escuela primaria Nº 462; Claudia Colombatti, Directora Escuela primaria Nº 6054; Cooperadores, personal de la casa, ex docentes, alumnos, ex alumnos, familias y público en general.

Egresan como TÉCNICOS EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS: Elián Mario Arredondo, Daniel Alejandro Baer, Jonás Colazo, Rodrigo Furrer, Lucas Martín Molina, Santino Valentín Páez, Brian José Luis Peralta Espíndola, Joel Agustín Sala, Jazmín Priscila Sánchez, Enzo Marcelo Toledo, Valentino Marcial Tolosa y Cristián Andrés Villalba. Despedida de 5º a los egresados. Entrega de distinciones: Mejores Compañeros: 1º A Ciro Staravolsky, 1º B Hugo Sánchez Pérez, 2º A Valentín Montini, 2º B Camila Torres, 3º A Facundo Chacón, 3º B Enzo Farkas, 4º Francisco Urban, 5º Santiago Filak y 6º Cristian Villalba. Destacados en Talleres: 1º Electricidad Max Schapschuk, Carpintería Ciro Staravolsky, Ajuste Ignacio Bagginiu Amend, Metalmecánica Selene Molina. 2º Electricidad Franco Cohn, Metalmecánica Jazmín Torres, Máquinas y Herramientas Santino Raminelli, Electrónica Ángela Cortés- 3º Motores eléctricos Brianna Mazzeo, Electricidad Tomás Aguirre, Mecánica Máximo Trumper. 4º Mediciones eléctricas Francisco Urban, Mecánica II Dylan Lescano. 5º C.N.C. Nicolás Cáceres, Automatización Emiliano Baggini Armend. 6º C.N.C. Enzo Toledo, Montaje Electromecánico Industrial Valentín Toloza. Mejores Promedios: 1º Max Schapschuk Ríos, 2º Franco Cohn, 3º Valentín Montini, 3º Máximo Trumper, 4º Candela Álvarez, 5º Juan Cruz Juárez Toledo, 6º Jonás Colazo. Participación Santa Fe en Movimiento Facundo Chacón, Máximo Trumper, Lucas Peralta, Alexis Graff, Jonathan Toledo, Alex Díaz, Lázaro Quiroga y Exel Ferreyra. Distinción a Miguel Cornero, Egresado Laboral, quien recibe un reconocimiento del establecimiento. Su retiro no marca un final, sino el inicio de una nueva estación, para contemplar con orgullo el bosque que ayudaron a crecer. Mención a la Escuela Especial. Un alumno egresa en el marco de un proyecto de integración, compartido, con la Escuela Especial Nº 2128 de Humberto 1º. Julieta Schwartzman.

El Prof. Nicolás Forestello, hace lo propio, en nombre de la escuela: SON SEMILLAS QUE HOY PARTEN CON LA PROMESA DE NUEVOS BOSQUES... sigan siendo árboles firmes, con sombra que cobije, flores que inspiren y frutos que transformen ¡FELICES VACACIONES!



