Idiomas UNL: inscripción abierta a los cursos de verano 2026

El Programa de Idiomas para la Comunidad del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ofrece cursos intensivos de verano de diferentes idiomas extranjeros: Niveles I al VIII de Inglés y Nivel I de Alemán, Francés, Italiano y Portugués.

Están destinados a la comunidad universitaria y al público en general, desde los 17 años. Las clases iniciarán la semana del 2 de febrero de 2026 y finalizarán el 24 de marzo.

El cursado es intensivo y se desarrolla en modalidad virtual, con encuentros de 90 minutos para el trabajo sincrónico en la plataforma Zoom y 30 minutos de trabajo asincrónico en la Plataforma Moodle del Centro de Idiomas (ver grilla de niveles y horarios).

Propuesta 2026

* Cursos de 60 horas: las clases serán cuatro días a la semana, de lunes a jueves.

Niveles I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de Inglés

Nivel I de Italiano

* Cursos de 40 horas: las clases serán tres días a la semana, de martes a jueves.

Nivel I de Alemán, Francés y Portugués

Los cursos de 60 hs se desarrollarán en la medida que se cubra un cupo mínimo de 12 inscriptos. Los cursos que no alcancen ese cupo podrán dictarse bajo las mismas condiciones que los cursos de 60 hs, pero en módulos de 40. En el caso de los cursos de 40 hs se darán cuando se cubra un cupo mínimo de 7 inscriptos. Los cursos que no alcancen ese cupo podrán dictarse bajo las mismas condiciones que los cursos de 40 hs, pero en módulos de 20 hs de acuerdo al número de inscriptos.

Test de Nivelación online

Para los cursos de primer nivel -en cualquier idioma- no se requieren conocimientos previos, mientras que para los restantes es necesario realizar un Test de Nivelación (TN). El TN de Inglés se realizará el martes 2/12 de 8:00 a 22:00, en modalidad virtual, en la plataforma Moodle del Centro de Idiomas. Se enviará por correo electrónico la información correspondiente para acceder.

Inscripción

Inscripciones online abiertas hasta el 28/11 ingresando en la web de UNL virtual.

Consultas

Centro de Idiomas UNL (San Jerónimo 1750, Santa Fe). Teléfonos: (0342) 4585613/14. Whatsapp: +54 9 3425826660. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Correo: [email protected]