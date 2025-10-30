La UNL abre la inscripción a las carreras presenciales

Las inscripciones a las más de 140 carreras de grado y pregrado que se dictarán en la UNL a partir de 2026 se realizan de manera completamente online a través de la página web www.unl.edu.ar/ingresounl, entre el sábado 1º de noviembre y el miércoles 10 de diciembre. Allí se encuentra la guía paso a paso para inscribirse a la carrera elegida. También hay información sobre los cursos de articulación, materiales de estudio y becas, entre otros.

La oferta completa de carreras de UNL en modalidad presencial se puede consultar en el siguiente buscador: www.unl.edu.ar/propuesta-academica/

El secretario Académico y de Innovación Educativa, Daniel Comba, señaló que a la oferta académica presencial de grado y pregrado de la UNL se suma una carrera nueva. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional y Logística, que se dictará a partir del próximo año en el recientemente creado Centro Universitario Rafaela-Sunchales.

"Es una carrera que va a combinar presencialidad con virtualidad. Fue cronstruida con mucha dedicación y participan tres unidades académicas, con las facultades de Ingeniería Química y Ciencias Económicas aportando cuerpo docente", detalló Daniel Comba.

Por su parte, el secretario de Bienestar Universitario, Cristian Vázquez, recordó que la totalidad del proceso de inscripción es virtual a través del sitio www.unl.edu.ar/ingreso.

Paso a paso

Para comenzar la inscripción, el primer paso es completar la ficha de datos personales y subir la documentación que el sistema solicita.

Como segundo paso se debe digitalizar y cargar en el Sistema de Gestión del Estudiante la siguiente documentación: DNI, Constancia de CUIT/CUIL y título secundario legalizado por la UNL.

La legalización se realiza de manera online una vez que esté inscripto a la carrera. Se debe cargar en el Sistema de Gestión del Estudiante la imagen del original del título secundario en formato PDF. Luego se debe abonar la tasa de legalización. Al momento de la inscripción se puede presentar el título de estudios secundarios sin legalizar o constancia de título en trámite. Podrá presentar constancia de alumno regular (con fecha de octubre, noviembre o diciembre), constancia de finalización de estudios secundarios en la que se indique si adeuda o no materias. En caso de adeudar materias se debe especificar cuáles.

Después de completar el proceso, desde la Universidad Nacional del Litoral se pondrán en contacto con la persona mediante correo electrónico para confirmar que la inscripción se realizó con éxito o si es necesario modificar algún documento.

Cursos de articulación

Los cursos de articulación para quienes ingresan a la UNL son obligatorios pero no eliminatorios. El curso de Iniciación a los Estudios Universitarios y los cursos de articulación disciplinar comenzarán en febrero de 2026. Más información en www.unl.edu.ar/ingreso

Inclusión

El Área de Inclusión de la Secretaría de Bienestar Universitario tiene como objetivo generar acciones que contribuyan a disminuir la brecha existente de sectores de mayor vulnerabilidad, como viene ocurriendo con las personas en situación de discapacidad. Desdes sus programas de Accesibilidad Académica, en articulación con el Programa de Comunicación LSA, se viene trabajando para generar condiciones de accesibilidad tanto en el ingreso como en todo el proceso académico.

En este sentido, las y los estudiantes en situación de discapacidad pueden conectarse con Inclusión UNL vía mail a [email protected]. Para realizar videollamadas en Lenguaje de Señas comunicarse al +54 9342 407 111.

Carreras a distancia

En cuanto a la oferta académica a distancia, las inscripciones serán desde el 15 de noviembre hasta el 28 de febrero, también de manera online, a través de la siguiente web: https://www.unlvirtual.edu.ar/

Por consultas, comunicarse con: Centro de Educación y Tecnologías, de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Tel: +54 (0342) 4587812. E-mail: [email protected]