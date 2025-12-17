La UNL entregó 250 certificados de competencias laborales

CA través del Programa de Certificaciones Laborales, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) evalúa los conocimientos y otorga un certificado a aquellas personas que demuestren los saberes básicos para cumplir determinados trabajos u oficios. Este lunes, en un acto realizado en el Paraninfo, unas 250 personas que transitaron el proceso en 2024 y 2025 recibieron la certificación que reconoce formalmente sus saberes.

Los certificados fueron entregados por el rector de la UNL Enrique Mammarella junto a la directora del Programa, Rossana Ingaramo. Recibieron sus diplomas 134 personas que pasaron por el Programa en 2024 y 116 que lo hicieron en 2025.

Durante el año la UNL organizó 29 jornadas de evaluación en siete espacios diferentes. “Para crecer en un contexto de restricciones presupuestarias, además de los fondos propios de nuestra institución, se generaron acuerdos con diferentes organizaciones que nos brindaron su espacio gratuitamente. También contamos con la colaboración de Pinturerías Integradas como Padrino de la UNL que nos brindó insumos”, aseguró Rossana Inagaramo.

Especificó además que esta nueva entrega de certificaciones laborales, específicamente es la cuarta que se realiza desde que el Consejo Superior aprobó la creación del Programa. “Este acto se lleva a cabo todos los años en diciembre, marcando el final de la etapa de evaluaciones para la certificación de competencias. Y lo realizamos en el Paraninfo que no es un lugar elegido al azar sino porque es un espacio muy acogedor, épico y hermoso, para que todos y todas lo conozcan”, precisó.

En territorio

Rossana Ingaramo valoró especialmente la participación de trabajadores y trabajadoras de todo el territorio santafesino: “Algunas personas viajaron grandes distancias para ser evaluados, desde distintos puntos de la provincia o de otras, como Cañada de Gómez, Carlos Pellegrini o Santa Elena. Y en la ciudad de Santa Fe, este año tuvimos presencia en todos los barrios. De esta manera entre 2022 y 2025 suman 261 personas que recibieron su certificado de competencias laborales”.

La UNL sostiene el modelo de certificación de competencias de forma gratuita. Los roles laborales evaluados son: costura textil básica; corte y confección; pintores en sus tres niveles: pintor de obra básico, medio oficial pintor, capataz pintor de obra; mozo nivel básico; soldador con electrodo por arco revestido y el nuevo rubro anexado en 2025 es auxiliar en instalaciones eléctricas.