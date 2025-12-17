La UNL entregó 250 certificados de competencias laborales
En el Paraninfo de la UNL se realizó la entrega de diplomas a quienes formaron parte del Programa de Certificación de Competencias Laborales para los roles de costura textil básica, corte y confección, mozo nivel básico, pintor, soldador y electricista.Mas Secciones - Educación17 de diciembre de 2025El Departamental
CA través del Programa de Certificaciones Laborales, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) evalúa los conocimientos y otorga un certificado a aquellas personas que demuestren los saberes básicos para cumplir determinados trabajos u oficios. Este lunes, en un acto realizado en el Paraninfo, unas 250 personas que transitaron el proceso en 2024 y 2025 recibieron la certificación que reconoce formalmente sus saberes.
Los certificados fueron entregados por el rector de la UNL Enrique Mammarella junto a la directora del Programa, Rossana Ingaramo. Recibieron sus diplomas 134 personas que pasaron por el Programa en 2024 y 116 que lo hicieron en 2025.
Durante el año la UNL organizó 29 jornadas de evaluación en siete espacios diferentes. “Para crecer en un contexto de restricciones presupuestarias, además de los fondos propios de nuestra institución, se generaron acuerdos con diferentes organizaciones que nos brindaron su espacio gratuitamente. También contamos con la colaboración de Pinturerías Integradas como Padrino de la UNL que nos brindó insumos”, aseguró Rossana Inagaramo.
Especificó además que esta nueva entrega de certificaciones laborales, específicamente es la cuarta que se realiza desde que el Consejo Superior aprobó la creación del Programa. “Este acto se lleva a cabo todos los años en diciembre, marcando el final de la etapa de evaluaciones para la certificación de competencias. Y lo realizamos en el Paraninfo que no es un lugar elegido al azar sino porque es un espacio muy acogedor, épico y hermoso, para que todos y todas lo conozcan”, precisó.
En territorio
Rossana Ingaramo valoró especialmente la participación de trabajadores y trabajadoras de todo el territorio santafesino: “Algunas personas viajaron grandes distancias para ser evaluados, desde distintos puntos de la provincia o de otras, como Cañada de Gómez, Carlos Pellegrini o Santa Elena. Y en la ciudad de Santa Fe, este año tuvimos presencia en todos los barrios. De esta manera entre 2022 y 2025 suman 261 personas que recibieron su certificado de competencias laborales”.
La UNL sostiene el modelo de certificación de competencias de forma gratuita. Los roles laborales evaluados son: costura textil básica; corte y confección; pintores en sus tres niveles: pintor de obra básico, medio oficial pintor, capataz pintor de obra; mozo nivel básico; soldador con electrodo por arco revestido y el nuevo rubro anexado en 2025 es auxiliar en instalaciones eléctricas.
Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clasees
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
Últimos días de inscripción a las carreras presenciales de la UNL
Hasta esta semana estarán abiertas las inscripciones a las carreras presenciales de la Universidad Nacional del Litoral.
Moises Ville: Acto de egresados 2025 de los bachilleres en Economía y Administración
Idiomas UNL: inscripción abierta a los cursos de verano 2026
La propuesta de Cursos de verano del Centro de Idiomas es de formación intensiva y virtual, a dictarse durante febrero-marzo de 2026. Inscripción abierta hasta el viernes 28 de noviembre en la web de UNL virtual.
Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL
A partir del 15 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para estudiar en la modalidad a distancia de la UNL. La oferta académica incluye tecnicaturas, licenciaturas, ciclos de complementación y diplomaturas.
Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clasees
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
Falleció un hombre en un accidente ocurrido sobre ruta 4 cerca de María Luisa
Un grave accidente ocurrió este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 4, cerca de María Luisa, cuando un camión y un auto chocaron de frente, dejando como saldo la muerte de una persona.
Moises Ville: Egresados 2025 de la escuela Nº 274
Nación dispuso asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre
La norma, firmada por el presidente de la Nación Javier Milei, entrará en vigencia a partir de su publicación.
San Cristóbal: PDI identificó a un hombre y a una mujer por chantaje
Interviene en la causa el Fiscal Dr. M. G. Spinosa.