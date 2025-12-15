Falleció un hombre en un accidente ocurrido sobre ruta 4 cerca de María Luisa
Un grave accidente ocurrió este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 4, cerca de María Luisa, cuando un camión y un auto chocaron de frente, dejando como saldo la muerte de una persona.Policiales15 de diciembre de 2025El Departamental
El accidente se produjo a unos 4 km de María Luisa, cuando un camión y un auto colisionaron violentamente. El impacto fue tan fuerte que el auto quedó destruido.
Una persona perdió la vida en el lugar, mientras que el camión también sufrió daños significativos.
Las autoridades están trabajando en el lugar, cortando la ruta para permitir las tareas de investigación y asistencia.
(Video gentileza de humanews.info)
