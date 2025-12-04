Mulas detectadas en Ceres: Dos hombres transportaban droga en sus cuerpos

Gendarmería secuestró 180 cápsulas de cocaína a dos pasajeros bolivianos durante un control en Ceres

Dos ciudadanos bolivianos que viajaban en un tour de compras desde Orán hacia Buenos Aires fueron detenidos en un control sobre la Ruta Nacional 34 -departamento San Cristóbal-, luego de que uno de ellos comenzara a vomitar cápsulas de droga. Ambos fueron trasladados al hospital de Ceres, donde expulsaron cada uno 90 bochas de cocaína y quedaron internados bajo custodia. Los agentes destacaron que una sola ruptura de estas cápsulas en el estómago habría puesto en riesgo la vida de los involucrados, comúnmente utilizados como "mulas" para el transporte de estupefacientes.

La Jefatura de la Región II de Gendarmería informó el procedimiento al fiscal federal de turno en Rafaela, quien dispuso que ambos continúen privados de su libertad, sean formalmente identificados y se les forme causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Las autoridades remarcaron que este tipo de controles forma parte de las acciones de Prevención Activa desarrolladas en puntos estratégicos de tránsito, especialmente en rutas utilizadas para el transporte ilegal de drogas.