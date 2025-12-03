Moises Ville: Estrenaron una obra del taller de teatro

- Marta Zinger - Nuestra hermosa Sala Kadima nuevamente se vistió de fiesta. ValorArte, el Taller de Teatro de la Comuna de Moises Ville, estrenó la obra: Robo Estéreo de Leandro Marcos González. En esta comedia ligera: dos ladronzuelos y en un día de mala suerte "atracaron" el mismo local de ventas, al mismo tiempo. Dueñas y clientas singulares, un candidato para las futuras elecciones, un comisario y un esposo despistado. Atípica situación, hilarantes momentos y desenlace concertado. Andrés Arduino, Alba Sorcinelli, Stella Godoy, Berta Yarantoff, Belkis Villarruel, Graciela Torres, Cristina Sánchez, Cristina Presser, Pablo Lescano, Mario Rotemberg y Nora Cecotti dieron vida a esta creación artística. La escenografía, vestuario y maquillaje contribuyeron al éxito de la representación. Celis: Sonido e iluminación y la dirección experimentada de Nora Cecotti y Telma Vallado. Calurosos aplausos fueron el premio merecido para los protagonistas de esta puesta en escena. Agradecimiento especial a la Comunidad Judía por el espacio y a todos los que colaboraron para la concreción de este espectáculo.