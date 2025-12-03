Moises Ville: Estrenaron una obra del taller de teatro

El DepartamentalMas Secciones - Cultura02 de diciembre de 2025
El Foro Cultural UNL será sede de un nuevo encuentro los días 4 y 5 de diciembre. Será en el marco de los festejos por los 40 años del Taller de Cine. La programación incluye proyecciones, muestra fotográfica, panel y función musical en vivo.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje. “En este Gobierno el miedo cambió de bando y se terminó la impunidad”, aseguró el gobernador.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Construidas y administradas por la Comuna, con recursos propios y mano de obra local.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.