Moises Ville: Festejo del Día de la Tradición

- Por Marta Zinger -  Tradición es reconocer nuestra identidad, son nuestras costumbres, creencias y relatos, que se van transmitiendo de generación en generación... En presencia de los anfitriones: Directora María Ataide, personal docente y no docente, cooperadores, alumnos, autoridades, Invitados especiales, ex alumnos, colaboradores, familias, público en general. Presidieron la jornada, abanderados y escoltas de las enseñas: Nacional, Provincial y Local. Se entonó nuestra canción Patria, con renovada emoción. En esta segunda edición, que nació de la iniciativa de los docentes, para resaltar el valor de nuestras raíces y nuestro ser nacional, se concretó una PEÑA FOLKLÓRICA en la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 426 "Domingo F. Sarmiento" de Moisés Ville. De la misma participó toda la Comunidad. Los alumnos abordaron la investigación de nuestra historia como Argentinos, que atravesó todas las Áreas de aprendizaje, siendo su eje vertebrador...También realizaron entrevistas a adultos mayores... Los alumnos y ex alumnos recrearon la PULPERÍA, la PAYADA, bailes tradicionales: CHACARERA, GATO, CARNAVALITO, CHAMAMÉ...entre otras más...Invitaron a los presentes a integrarse a las danzas. Muy aplaudidas las actuaciones de los grupos de danzas folklóricos locales: LAZOS DE TRADICIÓN y NOKAISHA SAPICURA (nuestras raíces en quechua) y el conjunto musical local LOS GAUCHITOS DEL CHAMAMÉ. Se degustaron: tortas asadas, empanadas, pizzas...Hubo sorteos con premios sorpresa. Se cumplieron los objetivos: Festejar un día especial; Recordar y celebrar a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra historia como argentinos; Investigaron la vida de los gauchos valientes y de las mujeres fuertes que poblaron nuestra Patria y dejaron sus huellas... MUY significativa la ornamentación. Aplausos sostenidos por lo realizado.

