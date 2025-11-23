El gobernador Pullaro en la Fiesta de la Confraternidad

El mandatario participó de una conferencia de prensa en el predio del aeroclub de Ceres acompañado por la Vice Gobernadora Gisella Scaglia. Fueron recibidos por el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González y la Intendenta de Ceres Alejandra Dupouy. En tanto que en el escenario se prepara el grupo Sabroso para dar comienzo a la Fiesta en grande. Ya está cubierto gran parte del predio y se incrementa la llegada de público.

23 de noviembre de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-11-23 a las 20.15.32_b9853b22
El Gobernador está en Ceres, en la Fiesta de la Confraternidad
