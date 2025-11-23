El gobernador Pullaro en la Fiesta de la Confraternidad

Ranking

Investigación Coimas en ANDIS: chats revelan «asociación ilícita» y un video compromete a Spagnuolo Carlos Lucero Actualidad 17 de noviembre de 2025 La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma pruebas contundentes contra el exdirector Diego Spagnuolo. El fiscal Franco Picardi investiga una trama de pagos millonarios direccionados, mensajes sobre «cinco palos» en efectivo y las imágenes de cámaras de seguridad que muestran al funcionario entrando a la casa del empresario Miguel Ángel Calvete con una mochila al hombro.

Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental El Departamental Actualidad 18 de noviembre de 2025 Se cumplen 10 años del evento que convoca a toda la región. En esta oportunidad se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.

Lograron bajar del techo del Hospital a un hombre que amenazaba con saltar al vacío Carlos Lucero 21 de noviembre de 2025 Personal policial traslada al hospital local a un persona con un estado de exaltación. Una vez atendido salió y se subió al techo amenazando tirarse. Luego los efectivos logran convencerlo y lo logran bajar.

Moisés Ville: proyecto de articulación de niveles Carlos Lucero Actualidad 23 de noviembre de 2025 Aprender es volver a mirar hacia la luz, como el girasol.