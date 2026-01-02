En Arrufó se sortearon las zonas de la 3° Copa de Fútbol Departamento San Cristóbal

Monigotes suma una nueva disciplina deportiva: comenzó el voley en la localidad
El miércoles 3 de diciembre dio inicio en la localidad de Monigotes una nueva propuesta deportiva: voley, una disciplina muy esperada por la comunidad.
Se conformaron 3 grupos. Se disputarán 38 partidos, correspondientes a la Copa de Oro y la Copa de Plata. El partido inaugural será el 4 de febrero y la final de oro el 9 de julio de 2026.Deportes02 de enero de 2026El Departamental
En la sede social del Club Unión Deportiva Arrufó se realizó el fixture de lo que será la tercera edición de la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol, que contará -al igual que en la edición anterior- con la participación de 12 equipos del departamento San Cristóbal, que juegan en diferentes ligas de la región.
El acto estuvo encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, el integrante de la subcomisión de fútbol de Sportivo Suardi y colaborador en la organización de la Copa, Alejandro Gastaldi; el presidente de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller; el secretario de la Liga de Fútbol de San Francisco, Daniel Ardusso; el prosecretario de la Liga Rafaelina de Fútbol, Maximiliano Ambroggio; además de dirigentes y representantes de los 12 clubes participantes. También acompañó el emotivo momento el destacado jugador de GyE de la Plata, oriundo de Arrufó, Gastón Suso.
"Creciente jerarquía institucional y deportiva"
Cabe destacar que la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol ya es un torneo oficial, que será fiscalizado y auspiciado por la Federación Santafesina de Fútbol, lo que refuerza su jerarquía institucional y deportiva.
Además, “el Campeón accede un cupo para jugar la destacada “Copa Santa Fe” que organiza el Gobierno de la Provincia”, confirmó el Senador Felipe Michlig, al momento de agradecer “el acompañamiento de Federación Santafesina de Fútbol, agradeciendo especialmente a su presidente, Carlos Lanzaro”.
Cabe destacar el carácter regional y competitivo de esta copa, ideada por el senador departamental, de la que participan 2 equipos de la Liga Rafaelina, 2 de la Liga de San Francisco y 8 equipos de la Liga Ceresina.
Partido inaugural
El partido inaugural se disputará el 4 de febrero de 2026, en la ciudad de Ceres, donde previamente se llevará a cabo la presentación oficial del certamen y una conferencia de prensa, para conocer mayores detalles y los premios de esta tercera edición.
El encuentro inaugural tendrá como protagonistas al local Club Atlético Ceres Unión que recibirá al Club Independiente de San Cristóbal, integrantes del Grupo B.
Fixture – Fase de Grupos
Grupo A
Sportivo Suardi vs. Club Unión Social y Deportiva Hersilia
Club Unión Deportiva Arrufó vs. Club Unión Cultural y Deportiva San Guillermo
Grupo B
Ferro Dho de San Cristóbal vs. Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti
Club Atlético Ceres Unión vs. Club Independiente de San Cristóbal
Grupo C
Asociación Deportiva Juniors Club (ADJC) vs. Club Atlético Libertad Trinidad de Villa Trinidad
Tiro Federal de Moises Ville vs. Club Central Argentino Olímpico de Ceres
El senador Felipe Michlig agradeció "la participación de las ligas y de los 12 clubes y confirmó que la fecha límite para confirmar la inscripción será el 16 de diciembre". También anunció que Sportivo Suardi, último campeón de la Copa de Oro, va a representar a la región en la prestigiosa "Copa Santa Fe".
