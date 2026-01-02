En Arrufó se sortearon las zonas de la 3° Copa de Fútbol Departamento San Cristóbal

En la sede social del Club Unión Deportiva Arrufó se realizó el fixture de lo que será la tercera edición de la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol, que contará -al igual que en la edición anterior- con la participación de 12 equipos del departamento San Cristóbal, que juegan en diferentes ligas de la región.

El acto estuvo encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, el integrante de la subcomisión de fútbol de Sportivo Suardi y colaborador en la organización de la Copa, Alejandro Gastaldi; el presidente de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller; el secretario de la Liga de Fútbol de San Francisco, Daniel Ardusso; el prosecretario de la Liga Rafaelina de Fútbol, Maximiliano Ambroggio; además de dirigentes y representantes de los 12 clubes participantes. También acompañó el emotivo momento el destacado jugador de GyE de la Plata, oriundo de Arrufó, Gastón Suso.

"Creciente jerarquía institucional y deportiva"

Cabe destacar que la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol ya es un torneo oficial, que será fiscalizado y auspiciado por la Federación Santafesina de Fútbol, lo que refuerza su jerarquía institucional y deportiva.

Además, “el Campeón accede un cupo para jugar la destacada “Copa Santa Fe” que organiza el Gobierno de la Provincia”, confirmó el Senador Felipe Michlig, al momento de agradecer “el acompañamiento de Federación Santafesina de Fútbol, agradeciendo especialmente a su presidente, Carlos Lanzaro”.

Cabe destacar el carácter regional y competitivo de esta copa, ideada por el senador departamental, de la que participan 2 equipos de la Liga Rafaelina, 2 de la Liga de San Francisco y 8 equipos de la Liga Ceresina.

Partido inaugural

El partido inaugural se disputará el 4 de febrero de 2026, en la ciudad de Ceres, donde previamente se llevará a cabo la presentación oficial del certamen y una conferencia de prensa, para conocer mayores detalles y los premios de esta tercera edición.

El encuentro inaugural tendrá como protagonistas al local Club Atlético Ceres Unión que recibirá al Club Independiente de San Cristóbal, integrantes del Grupo B.

Fixture – Fase de Grupos

Grupo A

Sportivo Suardi vs. Club Unión Social y Deportiva Hersilia

Club Unión Deportiva Arrufó vs. Club Unión Cultural y Deportiva San Guillermo

Grupo B

Ferro Dho de San Cristóbal vs. Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti

Club Atlético Ceres Unión vs. Club Independiente de San Cristóbal

Grupo C

Asociación Deportiva Juniors Club (ADJC) vs. Club Atlético Libertad Trinidad de Villa Trinidad

Tiro Federal de Moises Ville vs. Club Central Argentino Olímpico de Ceres