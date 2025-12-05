Monigotes suma una nueva disciplina deportiva: comenzó el voley en la localidad

La puesta en marcha de esta actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre la Comuna, el espacio Sitio Joven -a través del gabinete y su proyecto Eureka-, y el Club Deportivo Monigotes.

La Comuna de Monigotes tuvo a su cargo la adquisición de todo el material deportivo necesario, una inversión fundamental para garantizar el desarrollo de las clases. Por su parte, las integrantes de Sitio Joven colaboran solventando un porcentaje de los viáticos del profesor que dictará los entrenamientos. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Eureka, perteneciente al Programa de Juventudes, que impulsa propuestas destinadas a fortalecer la participación y el acceso a actividades recreativas para adolescentes y jóvenes.

A su vez, el Club Deportivo Monigotes cedió generosamente sus instalaciones, permitiendo así contar con un espacio adecuado y seguro para el desarrollo de la disciplina.

El comienzo del vóley en Monigotes representa un importante avance para la vida deportiva y comunitaria de la localidad, promoviendo el encuentro, la inclusión y nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos.