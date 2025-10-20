El conmovedor mensaje de Messi a la Selección Argentina Sub 20 tras perder la final

En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección argentina cayó por 2-0 contra Marruecos por la final del Mundial Sub 20. El combinado nacional comandado por Diego Placente realizó un notable certamen mundialista, pero perdió en el último partido. Lionel Messi, quien siguió de cerca el torneo, y realizó varios posteos al respecto. Luego del traspié, les dedicó un sentido mensaje a los futbolistas albicelestes para demostrarles su apoyo.

Un par de minutos después de que se consumara la derrota de Argentina contra la selección africana, el capitán de la Mayor subió una historia a su cuenta de Instagram para respaldar el certamen realizado por los juveniles.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, publicó el rosarino en la red social personal. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de fondo de la camiseta de la Selección.