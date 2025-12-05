Gran expectativa por el sorteo del Mundial 2026

Conocé a qué hora empieza el sorteo de los grupos para la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Deportes05 de diciembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
como-quedaron-los-bombos-del-mundial-2026_862x485

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C., con la Selección Argentina como cabeza de grupo en el Bombo 1.

A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo comenzará a las 14:00 horas de Argentina y se espera que la misma dure 60 minutos. El mismo será conducido por Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United, y contará con la presencia de figuras del deporte norteamericano como Shaquille O'Neal y Tom Brady.

Te puede interesar
mail

Está abierta la preinscripción para el 2º Congreso de Santa Fe en Movimiento

El Departamental
Deportes14 de octubre de 2025

Hasta el 19 de octubre se podrán anotar los participantes. La actividad está destinada a 2000 profesores de Educación Física de instituciones educativas de gestión pública y privada, instituciones deportivas, federaciones y asociaciones deportivas. El congreso se realizará en Rosario el 28 y 29 de octubre.

Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias