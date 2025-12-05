Gran expectativa por el sorteo del Mundial 2026

Monigotes suma una nueva disciplina deportiva: comenzó el voley en la localidad
El miércoles 3 de diciembre dio inicio en la localidad de Monigotes una nueva propuesta deportiva: voley, una disciplina muy esperada por la comunidad.
Conocé a qué hora empieza el sorteo de los grupos para la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.Deportes05 de diciembre de 2025El Departamental
Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C., con la Selección Argentina como cabeza de grupo en el Bombo 1.
A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial 2026
La ceremonia del sorteo para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo comenzará a las 14:00 horas de Argentina y se espera que la misma dure 60 minutos. El mismo será conducido por Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United, y contará con la presencia de figuras del deporte norteamericano como Shaquille O'Neal y Tom Brady.
El senador Felipe Michlig agradeció "la participación de las ligas y de los 12 clubes y confirmó que la fecha límite para confirmar la inscripción será el 16 de diciembre". También anunció que Sportivo Suardi, último campeón de la Copa de Oro, va a representar a la región en la prestigiosa "Copa Santa Fe".
La Pulga respaldó a los juveniles que representaron a la camiseta albiceleste en el Mundial y les dedicó un posteo en su cuenta de Instagram.
En el estadio del Club Deportivo Aldao, de la localidad de Colonia Aldao, se disputaron las finales de Plata y de Oro de la 1º Edición de la Copa Bi-Departamental 2025 Castellanos - San Cristóbal.
En el nuevo certamen futbolístico, que es impulsado por los senadores Michlig y Calvo, se enfrentarán los campeones de oro y plata de ambos departamentos. Los partidos se jugarán este miércoles en el Club Deportivo Aldao.
Hasta el 19 de octubre se podrán anotar los participantes. La actividad está destinada a 2000 profesores de Educación Física de instituciones educativas de gestión pública y privada, instituciones deportivas, federaciones y asociaciones deportivas. El congreso se realizará en Rosario el 28 y 29 de octubre.
Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
La provincia desplegará una programación diversa que combina competencias deportivas, espectáculos artísticos, celebraciones tradicionales y propuestas gastronómicas, invitando a santafesinos y turistas a disfrutar de experiencias únicas en cada región.
Fuertemente custodiados por Gendarmería, los narcotraficantes despidieron las cápsulas en el Hospital de Ceres.