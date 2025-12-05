Gran expectativa por el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C., con la Selección Argentina como cabeza de grupo en el Bombo 1.

A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo comenzará a las 14:00 horas de Argentina y se espera que la misma dure 60 minutos. El mismo será conducido por Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United, y contará con la presencia de figuras del deporte norteamericano como Shaquille O'Neal y Tom Brady.