Brown de San Vicente y Juniors los campeones de oro y plata de la Copa Bi-Departamental

En el estadio del Club Deportivo Aldao, de la localidad de Colonia Aldao, se disputaron las finales de Plata y de Oro de la 1º Edición de la Copa Bi-Departamental 2025 Castellanos - San Cristóbal.

El Club Atlético Brown de San Vicente se coronó Campeón de Oro al derrotar a Sportivo Suardi por 1 a 0 con gol de Jaime en un vibrante encuentro que tuvo como dato saliente los 2 penales que atajó el arquero de Sportivo, Matías Gareis. 

En el primer partido de la jornada, Juniors de Suardi se consagró Campeón de la Copa de Plata al vencer en definición desde el punto del penal al Club Deportivo Aldao, 5 a 4, tras empatar 0 a 0 en los 90 reglamentarios.

Gran marco de público
El evento reunió a una importante cantidad de público de los 4 equipos participantes que llegaron a la localidad de Aldao para alentar a sus parcialidades, en una noche con un clima ideal y que acompañó al éxito del evento.

Desde la organización, tanto el senador Calvo como el senador Michlig destacaron “el espíritu deportivo y la integración regional que propone este nuevo torneo, que busca fortalecer los lazos entre las instituciones y las ligas de los dos departamentos, siendo que son 78 las comunidades que componen ambos departamentos (46 Castellanos y 32 San Cristóbal).

Ceremonia Oficial
Entre los partidos se desarrolló una breve ceremonia oficial encabezada por los senadores Felipe Michlig y Alcides Calvo junto al diputado Marcelo González, el intendente de Suardi Hugo Boscarol, el Pte. Comunal local Hugo Michellini; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol Carlos Lanzaro; el Pte de la institución anfitriona Juan Barberis, representantes de las Liga Rafaelina de Fútbol, de la Ceresina y de San Francisco, además de representantes de las ligas participantes, de las instituciones clasificadas y demás autoridades regionales.

Al inicio de la ceremonia se entonaron las estrofas del himno nacional a cargo de la artista local Andrea Cravero, y luego se realizó la premiación de los equipos que disputaron la Copa de Plata, a quiénes se le otorgaron las copas de Campeón y subcampeón, además de medallas para los integrantes de todo el plantel. De igual manera se procedió con los equipos que disputaron la Copa de Oro al final del encuentro.

También fueron distinguidos los integrantes de los cuerpos arbitrales -de la Liga Ceresina- entre ellos los siguientes: PLATA: Arbitro: Agustín Rossi - Línea 1: Centurión Juan - Linea 2: Retamoso Marcelo - 4to. Juez:  Schneller Alejandro. ORO: Árbitro: Alejandro Schneller - Línea 1: Centurión Juan - Línea 2: Retamoso Marcelo - 4to Juez: Rossi Agustín.

Integración regional
Al termino de los encuentros, el senador Felipe Michlig ponderó la cooperación interdepartamental que dio origen al certamen: “Esto surgió del diálogo y de la buena relación institucional. Cuando Alcides Calvo me comentó cómo funcionaba la Copa Castellanos, quisimos replicarlo en San Cristóbal y funcionó muy bien. Es un torneo que no solo fortalece a los clubes, sino que genera integración, convivencia y entusiasmo en toda la región”.

Michlig también puso en valor el trabajo conjunto con su par del departamento vecino: “Ambos entendemos que el deporte es una herramienta poderosa para formar valores y promover el arraigo. Esta copa une a dos departamentos y demuestra que cuando hay voluntad política y compromiso de las instituciones, se logran grandes cosas”.

