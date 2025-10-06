La Lucila corre: Exitosa jornada social, cultural y deportiva se vivió en la localidad

Fue una jornada llena de alegría, deporte y encuentro comunitario, que reunió a familias, atletas y vecinos en un hermoso día de celebración.

Este domingo 5 de octubre, la localidad de La Lucila fue sede de una nueva edición del certamen de carreras de distancias tipo trail, que convocó a atletas, familias y vecinos en una jornada llena de deporte, alegría y encuentro comunitario.

En la categoría masculina 8.2K, el primer puesto fue para el sancristobalense Nicolás Schwartzman, mientras que en la categoría femenina se impuso María Isabel Ojeda, de la ciudad de San Justo.

En tanto, el primer lugar de la categoría femenina 3K fue para Elisa Muñoz de San Guillermo y en categoría masculina para el lucilense José “Pepe” Martínez un histórico participante de estas carreras.

El evento, “La Lucila Corre”, fue organizado por el Club Atlético Defensores de La Lucila y contó también con carreras cortas para las infancias y una caminata recreativa de 1 kilómetro, abierta a todas las edades. La participación fue libre y gratuita.

La comisión del club y los vecinos y vecinas de la localidad llevaron adelante la organización general y la atención en los puestos de hidratación, distribuidos en tres puntos del recorrido y uno adicional en la llegada, donde se ofrecieron frutas y bebidas isotónicas a los corredores.

Desde la organización se destacó y agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; del diputado provincial, Pablo Farías y de la Comuna de La Lucila, cuyo apoyo fue fundamental para concretar esta gran fiesta del deporte y la comunidad.

Tiempos y Premiación

8.2 K Varones

45 | 35’05 → 1º Nicolás Schwartzman (San Cristóbal)

54 | 37’27 → 2º Facundo Asturi (San Cristóbal)

31 | 37’36 → 3º Jorge Aguirre (Villa Saralegui)

36 | 38’56

53 | 41’20

18 | 41’33

40 | 42’30

48 | 42’34

43 | 47’01

34 | 47’49

8.2 K Mujeres

1º 52 (46’58) Ojeda María Isabel (San Justo)

2º 33 (47’26) Prietto Jimena (San Cristóbal)

3º 41 (48’21) María Bress (San Cristóbal)

4º 50 (50’07)

5º 51 (50’07)

6º 04 (50’14)

7º 23 (52’28)

8º 44 (53’51)

9º 42 (53’54)

10º 46 (53’55)

11º 47 (54’15)

12º 30 (56’33)

13º 37 (56’40)

14º 38 (1:05’20)

15º 39 (1:07’06)

16º 35 (1:07’30)

3 K Mujeres

1° Elisa Muñoz ( San Guillermo)

2° Catalina Bustamante ( San Guillermo)

3° Eliana Ramos ( Santa Fe)

3 K Varones

1° José Martínez ( La Lucila)

2° Walter Paredes ( San Cristóbal)