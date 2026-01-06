Michlig y González visitaron Arrufó y Monte Oscuridad para apoyar a instituciones, profundizar acciones y gestiones

El pasado lunes, el senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González visitaron las localidades de Arrufó y Monte Oscuridad en donde mantuvieron reuniones con representantes de instituciones, entregaron aportes, además de profundizar acciones y gestiones en torno a la aplicación de programas provinciales, asimismo recorrer obras de infraestructura.

El senador Felipe Michlig expresó en Arrufó que “hoy venimos a entregar aportes legislativos (PFI) en lo que constituye el primer acto institucional del año 2026 que estamos llevando adelante, por un total de 12 millones de pesos”. A su vez señaló que “se encuentran esperando la autorización del Gobierno Nacional (DNV) para iniciar los trabajos de la rotonda sobre RN N°34”.

Entrega de aportes a instituciones de Arrufó

En la localidad de Arrufó, toda la actividad se desarrolló en la sede del Club Unión Deportiva Arrufó, donde los legisladores fueron recibidos por la presidente del club, Romina Correnti, y el vicepresidente, Gaspar Oesquer, junto a los referentes locales Oscar Ribota y Hugo Cortés.

Durante el acto, se entregó un aporte a la E.E.S.O. N° 245, recibido por la directora Mónica Boglione, la presidenta de la cooperadora escolar, Valeria Rojas, y la tesorera Raquel Farías, el cual será destinado a la adquisición de materiales para el laboratorio del establecimiento educativo.

Asimismo, se otorgaron aportes a distintas subcomisiones del Club Unión Deportiva Arrufó. Por un lado, a la subcomisión de vóley masculino; y por otro, a la subcomisión de la comparsa “Macumba”, recibido por su presidente Carlos Rostagno, destinado a la organización de los Carnavales, que se llevarán a cabo el próximo 16 de enero.

De igual manera, se concretó la entrega de un aporte al Centro de Jubilados y Pensionados de Arrufó, recibido por el vicepresidente Hugo Cortés, junto a integrantes de la comisión directiva, el cual será destinado a obras edilicias en la sala de velatorio de la institución.

Recorrida de obras

En el mismo lugar, el senador Michlig y el diputado González recorrieron la obra del playón deportivo que se está ejecutando en el Club Unión Deportiva Arrufó, financiada con fondos del Programa Brigadier.

Michlig remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas: “Apoyamos los carnavales y las actividades deportivas como expresiones culturales y sociales que fortalecen el encuentro familiar, dinamizan la economía local y generan un impacto positivo en cada comunidad”.

“Aguardamos el permiso para la construcción de la Rotonda”

En relación con la obra de la rotonda en el cruce de rutas de la localidad, Michlig informó que se encuentran a la espera de la autorización correspondiente del Gobierno Nacional (DNV) para dar inicio a los trabajos, ya que la RN34 es un corredor nacional. Asimismo, ante la Justicia Federal se tramitan recursos de amparo para ese fin”.

Según explicó ante la prensa local, tanto la maquinaria como el personal ya están preparados, restando únicamente una instancia administrativa ajena a la Provincia. La concreción de esta obra permitirá reducir significativamente los índices de siniestralidad vial en el sector”.

Visita a Monte Oscuridad

Seguidamente, las autoridades se trasladaron a la localidad de Monte Oscuridad, donde visitaron la sede comunal y fueron recibidos por el flamante presidente comunal, Osvaldo Rodríguez.

En la oportunidad, mantuvieron una reunión de trabajo en la que se abordaron distintas gestiones vinculadas a obras, programas provinciales y necesidades prioritarias de la comunidad, acordando continuar con una agenda de trabajo conjunta para avanzar en proyectos que contribuyan al desarrollo local.

Del encuentro participaron además el vicepresidente comunal, Daniel Antonio Boscarol; el presidente de Caminos Productivos, Mario Marengo; y los miembros contralores de cuentas titulares Rubén Mario Pepino, Noelia del Rosario Báez y Jorge Francisco Gaido.