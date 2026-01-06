Monigotes: Comenzó la escuela de verano en la escuela N° 6043

Michlig y González visitaron Arrufó y Monte Oscuridad para apoyar a instituciones, profundizar acciones y gestiones
Entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional por 12 millones de pesos.
Hoy dio inicio la escuela de verano en la escuela 6043, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Educación, destinado a garantizar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para niños y niñas durante el período estival.Actualidad06 de enero de 2026El Departamental
A través de esta propuesta, los estudiantes de la localidad de Monigotes pueden disfrutar de actividades en la pileta, juegos recreativos y diversas propuestas al aire libre, pensadas para promover el cuidado, la convivencia, el disfrute y el aprendizaje en un entorno seguro y saludable.
Este acontecimiento representa un hecho significativo para la comunidad, ya que es la primera vez que la localidad implementa el programa Escuela de Verano, lo cual fue posible gracias al trabajo conjunto entre la comuna de Monigotes y la institución educativa, que articularon esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa.
Desde la escuela se destaca la importancia de estas políticas públicas que fortalecen la inclusión, acompañan las trayectorias escolares y brindan a los niños y niñas oportunidades de recreación y socialización durante el receso escolar, reafirmando el compromiso con una educación presente también en verano.
Esta mañana se realizó una concentración para pedir justicia por Delfina Pérez, la adolescente a la que le desfiguraron el rostro otros jóvenes con una trincheta.
La Bolsa de Comercio de Rosario destaca un inicio de campaña agrícola 2025/26 con condiciones climáticas favorables y proyecciones productivas históricas para los principales granos argentinos.
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este sábado una serie de allanamientos y detuvo a un hombre mayor de edad y a dos menores, por una tentativa de homicidio.
El mandatario estadounidense acusó infundadamente a Caracas de "robar" petróleo, tierras y otros activos.
En el Ejecutivo creen que podrían comenzar el proceso en enero. Las tareas de subasta e inversión previstas. Otra empresa carguera que llega cerca de Vaca Muerta, en la mira.
El procedimiento marca un nuevo hito en la operatividad del efector ubicado en Rafaela, a menos de un mes de su migración al nuevo edificio. Se ablacionaron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos, que significan una nueva oportunidad para tres personas.
