Monigotes: Comenzó la escuela de verano en la escuela N° 6043

Hoy dio inicio la escuela de verano en la escuela 6043, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Educación, destinado a garantizar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para niños y niñas durante el período estival.

A través de esta propuesta, los estudiantes de la localidad de Monigotes pueden disfrutar de actividades en la pileta, juegos recreativos y diversas propuestas al aire libre, pensadas para promover el cuidado, la convivencia, el disfrute y el aprendizaje en un entorno seguro y saludable.

Este acontecimiento representa un hecho significativo para la comunidad, ya que es la primera vez que la localidad implementa el programa Escuela de Verano, lo cual fue posible gracias al trabajo conjunto entre la comuna de Monigotes y la institución educativa, que articularon esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa.

Desde la escuela se destaca la importancia de estas políticas públicas que fortalecen la inclusión, acompañan las trayectorias escolares y brindan a los niños y niñas oportunidades de recreación y socialización durante el receso escolar, reafirmando el compromiso con una educación presente también en verano.

