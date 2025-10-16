Scaglia: "Santa Fe va a llevar a Cosquín la voz del hombre más federal, nuestro Brigadier Estanislao López"
El Monumento a la Bandera de Rosario fue escenario para la presentación oficial de la 66ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. La actividad se concretó este miércoles al mediodía y contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia y la consagrada artista santafesina Soledad Pastorutti, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin; el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali; e integrantes de la comisión organizadora del tradicional encuentro.
“La Delegación de Santa Fe va a llevar la voz del hombre más federal de esta provincia, que fue nuestro Brigadier Estanislao López”, expresó Scaglia para luego valorar que “la cultura es una política pública muy importante en la gestión que llevamos adelante con el gobernador Maximiliano Pullaro, a partir del trabajo del equipo de la ministra Susana Rueda”. Además, adelantó que “con ese espectáculo inauguraremos las actividades conmemorativas por el 240° aniversario de su nacimiento que se celebra en 2026”.
La Invencible, en escena con elenco federal
En relación a la presencia de Santa Fe en el Festival, la vicegobernadora remarcó “la buena recepción lograda con la convocatoria abierta a bailarines de toda la provincia ya que se postularon 406 artistas de más de 60 localidades de los 19 departamentos. Entre todos ellos, estamos seleccionando 40 que conformarán el ballet oficia de La Invencible que interpretará la obra con la que homenajearemos al Brigadier. La presentación se concretará el 24 de enero, abriendo formalmente las actividades conmemorativas por el 240° aniversario de su nacimiento”.
Luego, la vicegobernadora aseguró que “vamos a vivir federalismo, vamos a vivir el mundo de la provincia, el mundo de La Invencible, y sobre todas las cosas vamos a llevar al escenario de Cosquín la santafesinidad con nuestros mejores representantes, con nuestros mejores bailarines y de la manera más honesta que se puede hacer”. En esta línea, adelantó que “será un elenco federal el que representará a Santa Fe ya que se está formando con artistas de todo el territorio provincial, a partir de un trabajo desarrollado por el Ministerio de Cultura”.
Por su parte, Soledad Pastorutti se mostró “muy agradecida por la invitación de participar de esta presentación de un Festival tan importante como el de Cosquín. Es un encuentro que ofrece una importante oportunidad para muchos artistas, es el lugar donde nuestra argentinidad se ve representada y, además, con mucho respeto, porque es el lugar para los que entramos por la ventana y para los que también durante muchos a se prepararon para estar en ese escenario”.
La consagrada cantante, que celebrará en 2026 los 30 años de su debut en Cosquín, valoró “estar en el Monumento a la Bandera presentando el Festival. Es un espacio emblemático, donde canté muchas veces para todas las escuelas de la provincia”.
Por su parte, Javkin destacó que “la cultura tiene un valor esencial; es lo que nos da identidad, lo que nos hace ser personas, sentir, imaginar y crear”.
