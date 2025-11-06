Se realizará una nueva edición del Festival Musicalia

Entre el viernes 7 y el jueves 13 de noviembre, el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral organizará una nueva edición del Festival Musicalia, el ya tradicional ciclo de conciertos con el que desde 1999 la institución cierra su agenda anual de actividades de Extensión.

«Musicalia 2025» propondrá conciertos de organismos y cátedras de la institución y de agrupaciones invitadas en diferentes espacios de la ciudad de Santa Fe. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

La propuesta

» Viernes 7, 18.30 hs ~ Auditorio «Jorge E. Molina» (ISM, Ciudad Universitaria)

Cátedra de Percusión ISM (profs. Pablo Bagilet y Julián Macedo)

Quinteto de cuerdas de estudiantes y egresados ISM (Dirección: Heraldo Botta)

Ensamble de la Escuela Provincial de Música Nro. 9901 (Prof. Hugo Mickiewicz)

» Lunes 10, 18.30 hs ~ Auditorio «Jorge E. Molina» (ISM, Ciudad Universitaria)

Música electroacústica del ISM. A cargo de la cátedra de Composición con medios electroacústicos (Prof. Hugo Druetta)

» Martes 11, 18.30 hs ~ Paraninfo UNL

Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música (Dirección: Prof. Juan Rodríguez)

» Miércoles 12, 18.30 hs ~ Paraninfo UNL

Ensamble de Técnicas de improvisación de la Escuela Provincial de Música Nro. 9901 (prof. Hernán Pérez)

«Timbò» Orquesta Popular (Dirección: Olivia Mernez)

» Jueves 13, 20.30 hs ~ Biblioteca «Dr. José Gálvez» del Foro Cultural UNL

Coro de cámara ISM. «Homenaje al coro UNL, en su 50mo aniversario»

Artistas invitados: Coro UNL (Dirección: Lic. Alfonso Paz) y estudiantes de Dirección Coral ISM (Dirección general: Prof. Cristian Gómez).