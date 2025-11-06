Se realizará una nueva edición del Festival Musicalia

La obra teatral "Es complicado" llega a San Cristóbal
Los artistas Claribel Medina y Diego Pérez se reúnen en escena con esta comedia dramática que explora los pliegues de las relaciones humanas con humor y sensibilidad.
En su vigesimoquinta versión, este ciclo del Instituto Superior de Música propondrá cinco conciertos gratuitos. Será del 7 al 13 de noviembre, en diferentes ámbitos de la ciudad de Santa Fe.
Entre el viernes 7 y el jueves 13 de noviembre, el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral organizará una nueva edición del Festival Musicalia, el ya tradicional ciclo de conciertos con el que desde 1999 la institución cierra su agenda anual de actividades de Extensión.
«Musicalia 2025» propondrá conciertos de organismos y cátedras de la institución y de agrupaciones invitadas en diferentes espacios de la ciudad de Santa Fe. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.
La propuesta
» Viernes 7, 18.30 hs ~ Auditorio «Jorge E. Molina» (ISM, Ciudad Universitaria)
Cátedra de Percusión ISM (profs. Pablo Bagilet y Julián Macedo)
Quinteto de cuerdas de estudiantes y egresados ISM (Dirección: Heraldo Botta)
Ensamble de la Escuela Provincial de Música Nro. 9901 (Prof. Hugo Mickiewicz)
» Lunes 10, 18.30 hs ~ Auditorio «Jorge E. Molina» (ISM, Ciudad Universitaria)
Música electroacústica del ISM. A cargo de la cátedra de Composición con medios electroacústicos (Prof. Hugo Druetta)
» Martes 11, 18.30 hs ~ Paraninfo UNL
Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música (Dirección: Prof. Juan Rodríguez)
» Miércoles 12, 18.30 hs ~ Paraninfo UNL
Ensamble de Técnicas de improvisación de la Escuela Provincial de Música Nro. 9901 (prof. Hernán Pérez)
«Timbò» Orquesta Popular (Dirección: Olivia Mernez)
» Jueves 13, 20.30 hs ~ Biblioteca «Dr. José Gálvez» del Foro Cultural UNL
Coro de cámara ISM. «Homenaje al coro UNL, en su 50mo aniversario»
Artistas invitados: Coro UNL (Dirección: Lic. Alfonso Paz) y estudiantes de Dirección Coral ISM (Dirección general: Prof. Cristian Gómez).
Lo aseguró la vicegobernadora en el lanzamiento oficial de la 66ª edición del Festival Nacional de Folclore, que tuvo lugar ayer en la ciudad de Rosario. Junto a Soledad Pastorutti, Gisela Scaglia adelantó características de la presentación oficial de la provincia, que tendrá lugar en el escenario mayor el 24 de enero de 2026.
A través de audiciones que se realizan esta semana en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Reconquista, Provincia seleccionará a los 40 artistas que integrarán el ballet de Santa Fe en el Festival de Cosquín. En escena, ‘La Invencible’ presentará una obra basada en la figura del Brigadier General Estanislao López, al cumplirse en 2026 el 240º aniversario de su natalicio.
Hasta el 10 de noviembre se encuentra abierta la inscripción al concurso “Los quehaceres de las ciencias sociales y humanas en fotos” con motivo de celebración de los 10 años del IHuCSo Litoral.
Bajo el lema "Escribir la ciudad", la Feria del Libro de Santa Fe tendrá lugar en la Estación Belgrano del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, con entrada libre y gratuita.
En el primer test electoral de la segunda presidencia de Donald Trump, los demócratas le asestaron un triple golpe al mandatario con victorias en la gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, mientras que en la ciudad de Nueva York el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani, convertido en un enemigo político del mandatario republicano, logró un histórico triunfo.
Con el objetivo de colaborar en la mejora de la huella de carbono institucional, la universidad entregará 500 árboles autóctonos a sus graduados y a la comunidad educativa en general, para que sean plantados y cuidados.
Así lo confirmó el senador Felipe Michlig en nombre del gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro. “A partir de esta gran decisión política este ambicioso proyecto de transformación y puesta en valor de este espacio único, lo vemos cercano y posible”, indicó el representante departamental.
El Senador Felipe Michlig agradeció las respuestas permanentes del Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro, -en particular- a los ministros José Goity y Fabian Bastia y equipos de trabajo, por las obras transformadoras que hoy estamos inaugurando en esta hermosa localidad del Dpto. San Cristóbal”.
La CGT definió sus nuevas autoridades y se prepara para dar batalla a lo que se prevé será una dura flexibilización laboral.