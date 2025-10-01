Comienza una nueva edición de la Feria del Libro de Santa Fe
Bajo el lema "Escribir la ciudad", la Feria del Libro de Santa Fe tendrá lugar en la Estación Belgrano del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, con entrada libre y gratuita.Mas Secciones - Cultura01 de octubre de 2025El Departamental
Con el lema “Escribir la ciudad” como eje, la Feria del Libro de Santa Fe comienza a transitar su cuarta década, reafirmando su lugar como uno de los acontecimientos culturales más vitales de la región. En su edición 2025, propone pensar y enlazar las diversas formas de narrar, editar y leer la ciudad, sabiendo que cada libro deja una huella en el territorio que habitamos.
Organizada por la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, esta nueva edición cuenta con la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe como organizador invitado. La Feria del Libro se consolida como un espacio fundamental para la celebración, circulación y reflexión en torno a los libros, la lectura y el entramado cultural que los rodea.
La invitación es de acceso libre y gratuito de 16 a 22 horas.
El acto inaugural con presencia de autoridades y la conferencia de apertura se realizará hoy a las 20 hs en el Auditorio central Estela Figueroa (Sala 5 - PA de la Estación Belgrano). La conferencia estará a cargo de Juan José Becerra bajo el nombre "Ciudades que quedan escritas" y será presentado por Leo Pez.
Esta edición la Feria del Libro contará con la presencia de más de 65 librerías y proyectos editoriales de toda la región. Las actividades se desarrollarán en la Estación Belgrano, incluyendo su explanada y hall, la planta alta cuyos auditorios llevarán el nombre de grandes referentes de las letras santafesinas (Estela Figueroa, Juan Manuel Inchauspe y Beatriz Vallejos) y Brew Pub que se convertirá en la Sala Bar Juan José Saer. También formarán parte como espacios anexos de las actividades la Sala Mercado Editorial (Balcarce 1635 - Mercado Progreso) y la Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274).
Por su prte, el sello editorial de la Universidad Nacional del Litoral contará con una nutrida agenda de actividades que puede consultarse en el sitio web de la UNL.
XIX Argentino de Literatura
Además, la Feria alojará parte de la programación del XIX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral. Desde hace casi dos décadas, la universidad pública sostiene este espacio de encuentro e intercambio que reúne a narradores, poetas, críticos, ensayistas, editores, intelectuales y hacedores culturales de la región.
Es el segundo año consecutivo que se enmarca en la programación de la feria y todas las actividades son con entrada libre y gratuita. La programación es organizada por un equipo de trabajo integrado por el Departamento de Letras y Centro de Investigaciones Teórico-Literarias (CEDINTEL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), la Secretaría de Extensión y Cultura y Ediciones UNL.
Esta edición propone cuatro jornadas un espacio de diálogo y reflexión en torno a la edición, la crítica, la narrativa, la poesía y la ilustración. El jueves 2 a las 16.30 será la apertura institucional y posteriormente la Mesa de Edición con la presencia de Lucas Mercado (Editorial Azogue), Inés y Julia Coppolecchia (Editorial Monada) y Mauro Libertella (Editorial Vinilo), coordinada por Ivana Tosti e Isabel Molinas. A las 19.00, se desarrollará la conferencia “La ilustración como búsqueda y lenguaje”, a cargo de Isol Misenta, autora e ilustradora de trayectoria internacional, en conversación con Germán Prósperi.
El viernes 3, inicia con la Mesa de Crítica con Laura Arnés, Julio Schvartzman y Cristian Molina, coordinada por Analía Gerbaudo y Daniela Gauna. A las 19.00, será el turno de la Mesa de Narrativa “Una escritura colectiva”, con Selva Almada y Mercedes Bisordi, coordinada por Guillermo Canteros.
Como cierre el domingo 5 se realizará la Mesa de Poesía “Tengo una infinita fe en que la poesía puede cambiarte la vida”, con Alejandra Bosch, Luisina Valenti y Cecilia Pavón, bajo la coordinación de Santiago Venturini.
Moises Ville: Conciertos didácticos
Santa Fe convoca a artistas para una puesta histórica en Cosquín 2026, que homenajeará al Brigadier
Se abrió la inscripción para seleccionar a 40 bailarines y bailarinas que integrarán la delegación oficial en el Festival Nacional de Folclore. La propuesta escénica rendirá homenaje al General Estanislao López en el 240º aniversario de su natalicio.
Suardi: Luciano Cáceres se presentó a sala llena y deleitó al público
El reconocido actor, presentó en Sala Estrada su obra unipersonal "Muerde". El evento fue organizado por la Biblioteca "Domingo F. Sarmiento" y contó con el auspicio del municipio. La sala estuvo repleta para disfrutar de una propuesta impactante.
Encuentro Internacional de Poesía: Palabras y versos ocuparon el centro de la escena en San Cristóbal
Culminó la 18° edición del Encuentro Internacional de Poesía "Norma Segades". Fueron dos jornadas donde se destacó la calidad de los textos leídos por escritores que nos visitaron de distintos lugares del país y de nuestra hermana República del Paraguay. De la actividad, también participaron poetas de la ciudad y región. El evento acompañado por una importante cantidad de público se desarrolló en el Liceo Municipal, Casa de Cultura y Sociedad Italiana.
Abre la convocatoria para la conformación de la Delegación Oficial en Cosquín 2026
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abre desde el lunes 15 de septiembre la convocatoria para conformar el cuerpo de danza que representará a la provincia en el tradicional festival folclórico. La propuesta artística explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López.
Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal
En Rosario se dio el uso de la pistola Taser por primera vez
Sucedió el domingo por la noche en la zona sur de la ciudad. La rápida intervención policial evitó un desenlace peor. La persona que recibió la descarga se encuentra en buen estado de salud y sin secuelas.
Antes de la llegada del aedes aegypti sigue vigente el programa Objetivo Dengue: quiénes pueden acceder a la vacuna
La provincia de Santa Fe hizo un balance de lo realizado en cuanto prevención del dengue en la campaña pasada y recordó quienes pueden vacunarse de manera gratuita en Santa Fe.
Amplio respaldo en San Cristóbal a Gisela Scaglia para defender a Santa Fe en el Congreso Nacional
Referentes de los 32 distritos del departamento San Cristóbal brindaron un amplio apoyo a Gisela Scaglia y los candidatos de Provincias Unidas.
Privación ilegítima de la libertad en un establecimiento cercano a San Cristóbal
Siendo las 09:00 horas aproximadamente de la fecha, se tomó conocimiento de un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la Ruta Provincial N°13, a 500 metros al sur del ingreso a la ciudad, dos empleados fueron maniatados por desconocidos.-