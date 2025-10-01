Comienza una nueva edición de la Feria del Libro de Santa Fe

Con el lema “Escribir la ciudad” como eje, la Feria del Libro de Santa Fe comienza a transitar su cuarta década, reafirmando su lugar como uno de los acontecimientos culturales más vitales de la región. En su edición 2025, propone pensar y enlazar las diversas formas de narrar, editar y leer la ciudad, sabiendo que cada libro deja una huella en el territorio que habitamos.

Organizada por la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, esta nueva edición cuenta con la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe como organizador invitado. La Feria del Libro se consolida como un espacio fundamental para la celebración, circulación y reflexión en torno a los libros, la lectura y el entramado cultural que los rodea.

La invitación es de acceso libre y gratuito de 16 a 22 horas.

El acto inaugural con presencia de autoridades y la conferencia de apertura se realizará hoy a las 20 hs en el Auditorio central Estela Figueroa (Sala 5 - PA de la Estación Belgrano). La conferencia estará a cargo de Juan José Becerra bajo el nombre "Ciudades que quedan escritas" y será presentado por Leo Pez.

Esta edición la Feria del Libro contará con la presencia de más de 65 librerías y proyectos editoriales de toda la región. Las actividades se desarrollarán en la Estación Belgrano, incluyendo su explanada y hall, la planta alta cuyos auditorios llevarán el nombre de grandes referentes de las letras santafesinas (Estela Figueroa, Juan Manuel Inchauspe y Beatriz Vallejos) y Brew Pub que se convertirá en la Sala Bar Juan José Saer. También formarán parte como espacios anexos de las actividades la Sala Mercado Editorial (Balcarce 1635 - Mercado Progreso) y la Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274).

Por su prte, el sello editorial de la Universidad Nacional del Litoral contará con una nutrida agenda de actividades que puede consultarse en el sitio web de la UNL.

XIX Argentino de Literatura

Además, la Feria alojará parte de la programación del XIX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral. Desde hace casi dos décadas, la universidad pública sostiene este espacio de encuentro e intercambio que reúne a narradores, poetas, críticos, ensayistas, editores, intelectuales y hacedores culturales de la región.

Es el segundo año consecutivo que se enmarca en la programación de la feria y todas las actividades son con entrada libre y gratuita. La programación es organizada por un equipo de trabajo integrado por el Departamento de Letras y Centro de Investigaciones Teórico-Literarias (CEDINTEL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), la Secretaría de Extensión y Cultura y Ediciones UNL.

Esta edición propone cuatro jornadas un espacio de diálogo y reflexión en torno a la edición, la crítica, la narrativa, la poesía y la ilustración. El jueves 2 a las 16.30 será la apertura institucional y posteriormente la Mesa de Edición con la presencia de Lucas Mercado (Editorial Azogue), Inés y Julia Coppolecchia (Editorial Monada) y Mauro Libertella (Editorial Vinilo), coordinada por Ivana Tosti e Isabel Molinas. A las 19.00, se desarrollará la conferencia “La ilustración como búsqueda y lenguaje”, a cargo de Isol Misenta, autora e ilustradora de trayectoria internacional, en conversación con Germán Prósperi.

El viernes 3, inicia con la Mesa de Crítica con Laura Arnés, Julio Schvartzman y Cristian Molina, coordinada por Analía Gerbaudo y Daniela Gauna. A las 19.00, será el turno de la Mesa de Narrativa “Una escritura colectiva”, con Selva Almada y Mercedes Bisordi, coordinada por Guillermo Canteros.

Como cierre el domingo 5 se realizará la Mesa de Poesía “Tengo una infinita fe en que la poesía puede cambiarte la vida”, con Alejandra Bosch, Luisina Valenti y Cecilia Pavón, bajo la coordinación de Santiago Venturini.