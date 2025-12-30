Altas temperaturas: Salud recuerda las claves para prevenir el golpe de calor

Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor. Por eso, el Ministerio de Salud de Santa Fe reiteró recomendaciones destinadas, en particular, a bebés, niños y personas mayores.

El golpe de calor sobreviene cuando el cuerpo no puede regular su temperatura: la temperatura corporal se eleva rápidamente, los mecanismos para eliminar el calor fallan y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse.

Para prevenirlo es importante ofrecer líquidos con frecuencia a niños y niñas, aunque no lo pidan, especialmente agua o jugos naturales; y a los lactantes, darles el pecho más veces en el día. No es aconsejable brindar a los más pequeños bebidas muy azucaradas ni muy frías, ni comidas calientes y pesadas.

Es importante bañarlos o mojarlos con frecuencia, evitar juegos o actividades físicas de mucha intensidad, seleccionar lugares frescos y ventilados; y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro.

En el caso de los jóvenes y adolescentes, las recomendaciones ponen el acento en evitar el consumo de bebidas alcohólicas y los esfuerzos físicos intensos, así como en elegir espacios frescos para descansar y sentarse o recostarse ante la aparición de mareos o fatiga.

Para prevenir el golpe de calor en las personas mayores, es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, que usen prendas livianas y tomen líquidos con frecuencia.

Cómo identificarlo y qué hacer

Una manera de reconocer el golpe de calor es cuando se presenta una temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39°), piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas se recomienda estar alerta y consultar al Centro de Salud más cercano o en la guardia de un hospital.

En los primeros momentos es recomendable enfriar con agua fresca a la persona que presenta los síntomas, utilizando cualquier método disponible, como sumergirla en una bañera, rociarla con una manguera, aplicar paños mojados. No se debe ofrecer agua para tomar si la persona está inconsciente.