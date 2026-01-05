Se realizó la primera ablación de órganos en el nuevo Hospital Regional Jaime Ferré

En las primeras horas de este sábado se realizó la primera ablación de órganos en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, un procedimiento de alta complejidad que se llevó adelante con éxito y que consolida el funcionamiento integral del nuevo edificio, habilitado por el Gobierno Provincial el 13 de diciembre, en Rafaela.

Durante el operativo se ablacionaron hígado, páncreas y ambos riñones, además de tejido, lo que permite que tres personas recibieran una nueva oportunidad de vida a partir del gesto solidario de una familia donante de la región. La intervención fue coordinada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), junto con los equipos del hospital.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el acompañamiento de la familia de la persona donante en este primer proceso de donación realizado en el nuevo hospital y subrayó el valor de una decisión que, “aún en un contexto de profundo dolor, permite transformar una pérdida en esperanza para otras personas”. En ese marco, recordó que durante 2024 se llevó adelante una campaña provincial de homenaje a los santafesinos que donaron órganos desde 1982, con la plantación de 1.300 árboles en distintas localidades, iniciativa que se inició justamente en la plazoleta ubicada frente al nuevo edificio del Hospital Jaime Ferré.

Andrada remarcó además la complejidad logística que implica cada proceso de donación, que requiere la articulación de múltiples equipos, la identificación de receptores compatibles y la coordinación de traslados en tiempos críticos. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre el equipo de ablacionistas que se trasladó a Rafaela y el personal del efector, para garantizar que el procedimiento se desarrollara en las condiciones necesarias.

En los primeros tres días de 2025, en la provincia de Santa Fe, se realizaron operativos que permitieron obtener 8 riñones, 3 hígados, 2 páncreas y 1 corazón, en cuatro instituciones distintas, tres de ellas públicas: los hospitales José María Cullen, Centenario y Jaime Ferré. El operativo concretado en Rafaela se desarrolló en forma paralela a otro procedimiento en curso en una institución privada de la ciudad de Rosario.

Un gesto institucional y humano

Desde el interior del hospital, los equipos destacaron el trabajo articulado que hizo posible el procedimiento. La jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, Daniela Battaglino, señaló que se trata de “una situación de extrema delicadeza, muy significativa tanto desde el punto de vista profesional como humano”, que exige responsabilidad y un abordaje interdisciplinario riguroso.

Battaglino explicó que el cuidado del donante comienza desde el primer momento, con el ingreso al shockroom, continúa en la terapia intensiva y culmina en quirófano, en una cadena de cuidados en la que cada servicio cumple un rol específico y sincronizado. “Es un momento en el cual todo el hospital se pone a disposición”, expresó, y reconoció que “en ese proceso conviven la tristeza por la pérdida de una vida y la esperanza de que ese gesto solidario ayude a salvar o mejorar la vida de otras personas”.

En relación con el rol de Enfermería, destacó la importancia de garantizar el respeto y la dignidad del donante y de su familia, acompañándolos con empatía y contención. En ese marco, señaló que desde el servicio implementan la denominada “guardia de honor”, que consiste en acompañar al donante desde la salida de la terapia intensiva hasta el ingreso a quirófano, como una forma de reconocimiento y respeto en ese momento trascendente.

Por su parte, la jefa de Instrumentadores Quirúrgicos, Ivana Martínez, subrayó que el procedimiento “fue posible gracias al trabajo articulado de los distintos servicios y al compromiso del equipo quirúrgico, que actuó con responsabilidad, compromiso profesional, respeto y una conducta ética acorde a la complejidad de la intervención”. En ese sentido, valoró el desempeño del equipo y reafirmó “la importancia del trabajo interdisciplinario y del cumplimiento de las responsabilidades profesionales en el ámbito de la salud pública”.