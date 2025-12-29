Córdoba impondrá multas o cárcel a los padres antivacunas: qué pasará en Santa Fe

El DepartamentalMas Secciones - Educación26 de diciembre de 2025
En 2026, la UNL recibirá 9.788 nuevos estudiantes en sus carreras de dictado presencial, de los cuales 6.135 son mujeres y 3.563 hombres. Del 27 al 29 de enero se reabrirán las inscripciones en 11 unidades académicas.
Carlos LuceroActualidad28 de diciembre de 2025
Un caimán latirostris fue liberado en una reserva. Llegó el año pasado desde Buenos Aires, donde estuvo cautivo en un piletón del organismo científico, y fue rehabilitado en el centro La Esmeralda de Santa Fe. En ese lugar, el Proyecto Yacaré crío a miles de ejemplares que sacaron a la especie del riesgo de extinción.
El DepartamentalPoliciales28 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a la llamada B. A. G de 18 años por Microtráfico e identificó a O. H. S. por la causa por tenencia simple de estupefacientes, en la ciudad de San Cristóbal.
El DepartamentalPoliciales28 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a E.L.R. de 60 años, por Abuso Sexual Agravado Reiterado, en San Guillermo. Interviene en la causa la Fiscal Dra. Hemilce Fissore.