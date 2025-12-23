Moises Ville: Janucá, Fiesta de las Luminarias

- Por Marta Zinger - Janucá, festividad judía que conmemora la revuelta de los Macabeos contra la opresión del Rey Antíaco IV Epifanes y la reconquista del Templo de Jerusalem en el Siglo II a.C. y el milagro: una pequeña cantidad de aceite ritual, suficiente para un día, duró milagrosamente ocho días. Se celebra encendiendo progresivamente velas en una Menorá, candelabro de de nueve brazos: Januquiá, durante ocho noches. se comen alimentos fritos como "latkes" y "sufganyot", se juega con el "dreidel", idish, "sevivón", hebreo, o perinola, peonza, y se entonan canciones alusivas.

En Moises Ville, la comunidad se reunió durante las 8 noches en distintos ámbitos: Hall de la Kadima, Explanada del Museo Histórico y en la Sinagoga Brener, para cumplir con el ritual. Lo hicieron distintos grupos etarios. La Tercera Vela fue Encendido Ecuménico, nos acompañó el Cura Párroco, Padre Oscar Sara, Representante de la Iglesia Visión de Futuro: Guillermo Ignacio y Jazán y Cantor litúrgico: Joaquín Torres Karchevsky y Luis Liebenbuk. Para el encendido de la quinta vela, nos acompañó el Presidente Comunal Marcelo Lind. Quiera Dios que la luz de Janucá nos ilumine en todos nuestros caminos y nos traiga la redención, guedulá, en nuestros días. Janucá es la valentía de ser diferente.

Janucá celebra lo que nos hace humano: la capacidad de elegir, de recordar, de cuidar lo que importa y de transmitirlo. Así reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la vida y la paz. No hay justificación para la violencia, el odio y el terrorismo. Es la celebración de la victoria de los débiles contra los fuertes, de la santidad contra lo profano, de la luz contra la oscuridad. Recordar, agradecer y difundir los milagros que Dios hizo por el pueblo judío. Con la esperanza de que la luz se una a todas las luces en el mundo, para iluminar las mentes con odio y transformarlas en amor. Celebramos la fe inquebrantable del pueblo judío.