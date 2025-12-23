Moises Ville: Janucá, Fiesta de las Luminarias

25N: Las mujeres marcharán reclamando el fin de la violencia
Las organizaciones de mujeres marcharán este martes por la tarde, en la capital provincial será a las 17.30 hs.
- Por Marta Zinger - Janucá, festividad judía que conmemora la revuelta de los Macabeos contra la opresión del Rey Antíaco IV Epifanes y la reconquista del Templo de Jerusalem en el Siglo II a.C. y el milagro: una pequeña cantidad de aceite ritual, suficiente para un día, duró milagrosamente ocho días. Se celebra encendiendo progresivamente velas en una Menorá, candelabro de de nueve brazos: Januquiá, durante ocho noches. se comen alimentos fritos como "latkes" y "sufganyot", se juega con el "dreidel", idish, "sevivón", hebreo, o perinola, peonza, y se entonan canciones alusivas.
En Moises Ville, la comunidad se reunió durante las 8 noches en distintos ámbitos: Hall de la Kadima, Explanada del Museo Histórico y en la Sinagoga Brener, para cumplir con el ritual. Lo hicieron distintos grupos etarios. La Tercera Vela fue Encendido Ecuménico, nos acompañó el Cura Párroco, Padre Oscar Sara, Representante de la Iglesia Visión de Futuro: Guillermo Ignacio y Jazán y Cantor litúrgico: Joaquín Torres Karchevsky y Luis Liebenbuk. Para el encendido de la quinta vela, nos acompañó el Presidente Comunal Marcelo Lind. Quiera Dios que la luz de Janucá nos ilumine en todos nuestros caminos y nos traiga la redención, guedulá, en nuestros días. Janucá es la valentía de ser diferente.
Janucá celebra lo que nos hace humano: la capacidad de elegir, de recordar, de cuidar lo que importa y de transmitirlo. Así reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la vida y la paz. No hay justificación para la violencia, el odio y el terrorismo. Es la celebración de la victoria de los débiles contra los fuertes, de la santidad contra lo profano, de la luz contra la oscuridad. Recordar, agradecer y difundir los milagros que Dios hizo por el pueblo judío. Con la esperanza de que la luz se una a todas las luces en el mundo, para iluminar las mentes con odio y transformarlas en amor. Celebramos la fe inquebrantable del pueblo judío.
Se trata de un trabajo articulado entre la Planta de Alimentos y el Programa Padrinos con organizaciones de la sociedad civil. Con un recetario especial para la cena navideña serán beneficiadas 15 instituciones que acompañan a más de 5 mil personas.
Vecinos de barrio Bustamante hicieron llegar a la redacción de este diario, un escrito donde denuncian la apropiación de una vivienda en calle Urquiza, por parte de personas que generan en la zona ilícitos y violencia. Se mencionan robos, invasiones a propiedades privadas, amenazas, entre otras quejas.
Hubo música, danza, paseo gastronómico y puestos de emprendedores.
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
Interviene en la causa el Fiscal Dr. M. G. Spinosa.
En la madrugada del domingo, personal de la Comisaría 9º de Villa Trinidad intervino en un siniestro vial, ocurrido en un camino rural secundario a la Ruta Provincial Nº 23, acceso al Parque Comunal local, ubicado a unos 600 metros al norte de la zona urbana.
El Consejo Superior aprobó este instrumento que formaliza y ordena el camino que la institución viene recorriendo desde hace años en materia de gestión ambiental. En este marco desde UNL Verde se presentó un Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales.
Luego de varios nombres que se anunciaban como el reemplazo de Horacio Rigo al frente de la Regional IX de Educación, fuentes cercanas al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González confirmaron que la dirección quedará a cargo de Maximiliano Rodríguez, alguien que no viene de la política, sino del sector educativo.