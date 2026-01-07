Ceres tendrá un representante en el Festival de Doma de Jesús María

El DepartamentalActualidad05 de enero de 2026
La Bolsa de Comercio de Rosario destaca un inicio de campaña agrícola 2025/26 con condiciones climáticas favorables y proyecciones productivas históricas para los principales granos argentinos.
Esta mañana se realizó una concentración para pedir justicia por Delfina Pérez, la adolescente a la que le desfiguraron el rostro otros jóvenes con una trincheta.
La medida se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y abarca a distritos del departamento 9 de Julio, con beneficios fiscales y administrativos para sostener la producción ante el impacto de la sequía. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que el trámite es 100 % digital.
Hoy dio inicio la escuela de verano en la escuela 6043, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Educación, destinado a garantizar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para niños y niñas durante el período estival.
Ruta N° 4, altura puente Virgen de Itatí, Accidente de Tránsito sin lesionados entre dos camiones. Ruta cortada por el momento.