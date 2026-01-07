Ceres tendrá un representante en el Festival de Doma de Jesús María

En la mañana del martes, la intendente Alejandra Dupouy y el secretario de Gobierno Federico Uberti recibieron al jinete Agustín Díaz.

Agustín representará a Ceres en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, motivo por el cual el Municipio le otorgó un aporte económico y algunos productos como la bandera de Ceres, remeras y gorras para acompañar su participación.

"Desde el gobierno de la ciudad reconocemos e impulsamos el deporte como un elemento clave de nuestra comunidad. Felicitaciones Agustín y mucha suerte", expresaron.

Fuente: Ceres Diario

