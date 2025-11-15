Desesperado pedido de auxilio de vecinos de B° Bustamante

Suardi: culminaron los festejos por los 116 años de la ciudad
Hubo música, danza, paseo gastronómico y puestos de emprendedores.
Vecinos de barrio Bustamante hicieron llegar a la redacción de este diario, un escrito donde denuncian la apropiación de una vivienda en calle Urquiza por parte de personas que generan en la zona ilícitos y violencia. Se mencionan robos, invasiones a propiedades privadas, amenazas, entre otras quejas.Mas Secciones - Sociedad15 de noviembre de 2025Carlos Lucero
La nota que estos vecinos acercaron a El Departamental está refrendada por unas 20 firmas y el sello de la institución vecinal. Lo expresado da cuenta de una problemática que se está acentuando en nuestra ciudad, con la toma de viviendas y el crecimento de pequeñas banditas de jóvenes que producen robos menores, daño a la propiedad, disturbios, todo esto con algún grado de contacto con consumos problemáticos de diversa índole.
Si bien el texto de la nota está dirigida "A quien corresponda", es un claro reclamo de vecinos cansados que piden ayuda para "buscar una solución al problema que no sólo nos afecta a nosotros, sino a la sociedad toda", expresa la nota.
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
Un día de reencuentro y camaradería.
El proyecto fue votado en la Sesión Ordinaria N°10 presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Dionisio Scarpin, que busca generar entornos más tranquilos e inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del desarrollo. Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el senado provincial. "Es una medida simple, pero con un enorme impacto en la vida de muchas familias", destacó el legislador.
Fue este viernes en el acto desarrollado en Plaza 25 de Mayo, marcando el inicio de actividades para reivindicar la figura del Brigadier General Estanislao López, a 239 años de su nacimiento. El ministro de Economía, Pablo Olivares, reconoció los valores de los Dragones y su “defensa de la independencia, la soberanía de los argentinos, como la idea de federalismo y de autonomía de la Provincia de Santa Fe”.
El nuevo programa de apoyo a los emprendedores que impulsa la administración Andreychuk, tiene similitudes al conocido como Banco Solidario. La diferencia está en la fuente de financiamiento. Este nuevo programa lo sostiene el Municipio y el anterior las arcas provinciales. La presentación en sociedad se realizó en la oficina del Intendente, este pasado jueves desde las 10 hs, donde se realizó una conferencia de prensa y se presentó el primer emprendedor que tomó uno de estos créditos .
