Desesperado pedido de auxilio de vecinos de B° Bustamante

La nota que estos vecinos acercaron a El Departamental está refrendada por unas 20 firmas y el sello de la institución vecinal. Lo expresado da cuenta de una problemática que se está acentuando en nuestra ciudad, con la toma de viviendas y el crecimento de pequeñas banditas de jóvenes que producen robos menores, daño a la propiedad, disturbios, todo esto con algún grado de contacto con consumos problemáticos de diversa índole.

Si bien el texto de la nota está dirigida "A quien corresponda", es un claro reclamo de vecinos cansados que piden ayuda para "buscar una solución al problema que no sólo nos afecta a nosotros, sino a la sociedad toda", expresa la nota.