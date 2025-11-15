Desesperado pedido de auxilio de vecinos de B° Bustamante

Vecinos de barrio Bustamante hicieron llegar a la redacción de este diario, un escrito donde denuncian la apropiación de una vivienda en calle Urquiza por parte de personas que generan en la zona ilícitos y violencia. Se mencionan robos, invasiones a propiedades privadas, amenazas, entre otras quejas.

Sociedad15 de noviembre de 2025
La nota que estos vecinos acercaron a El Departamental está refrendada por unas 20 firmas y el sello de la institución vecinal. Lo expresado da cuenta de una problemática que se está acentuando en nuestra ciudad, con la toma de viviendas y el crecimento de pequeñas banditas de jóvenes que producen robos menores, daño a la propiedad, disturbios, todo esto con algún grado de contacto con consumos problemáticos de diversa índole.

Si bien el texto de la nota está dirigida "A quien corresponda", es un claro reclamo de vecinos cansados que piden ayuda para "buscar una solución al problema que no sólo nos afecta a nosotros, sino a la sociedad toda", expresa la nota.

