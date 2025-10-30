Actividades en el Vivero Inclusivo

10° Fiesta de la Confraternidad Departamental: Se conoció la grilla de artistas
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
El Vivero Inclusivo, un espacio donde la inclusión y el amor por la naturaleza se unen, recibió la visita de los alumnos de la Escuela Especial Héctor Corvi junto a sus docentes. En una hermosa jornada, compartieron momentos inolvidables armando plantines, disfrutando de una charla y una rica merienda.
Estuvieron presentes en la actividad el Intendente Marcelo Andreychuk, la Coordinadora de Ambiente Mariana Jorrat y el Coordinador de la Oficina de Inclusión Cristian Barbini, quienes cada vez que concurren se van maravillados después de apreciar el trabajo y la dedicación que se pone en cada encuentro en el Vivero Inclusivo.
"Esta actividad es un claro ejemplo del trabajo de inclusión real que se hace cada día desde el municipio y la jornada fue un éxito gracias a la participación de todos los involucrados. Agradecemos a los alumnos y docentes de la Escuela Especial Héctor Corvi por su visita y a los chicos del Vivero Inclusivo por compartir su alegría y amor por la naturaleza", indicaron en las redes del municipio local.
Un día de reencuentro y camaradería.
La localidad de Monigotes, un pequeño pueblo enclavado a la vera de la Ruta Nacional 34, celebró este 24 de septiembre sus 135 años de vida.
El resultado arrojó el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de los departamentos.
La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.
“El mega evento se realizará por tercera vez en la ciudad de Ceres, en el predio del Club de Planeadores, el próximo 23 de noviembre, con una atractiva grilla artística y una módica entrada popular de $5.000. En conferencia de prensa se dieron a conocer todos los detalles de la “Fiesta más convocante de la región”.
Estudiantes de tercer año, próximos a egresar, junto a docentes y al vicerrector del instituto, Santiago Berti, estuvieron presentes en la 3ra "Jornada Interdisciplinar en Cuidados de Enfermería", en Cruz Roja Santa Fe.
El escrutinio definitivo de las elecciones a cargo del Poder Judicial comenzó en las últimas horas y ocho provincias esperan expectantes los resultados, ya que podría cambiar la ecuación en el Congreso y, en algunos casos, el acreedor de la victoria en la general.