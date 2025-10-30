Actividades en el Vivero Inclusivo

El Vivero Inclusivo, un espacio donde la inclusión y el amor por la naturaleza se unen, recibió la visita de los alumnos de la Escuela Especial Héctor Corvi junto a sus docentes. En una hermosa jornada, compartieron momentos inolvidables armando plantines, disfrutando de una charla y una rica merienda.

Estuvieron presentes en la actividad el Intendente Marcelo Andreychuk, la Coordinadora de Ambiente Mariana Jorrat y el Coordinador de la Oficina de Inclusión Cristian Barbini, quienes cada vez que concurren se van maravillados después de apreciar el trabajo y la dedicación que se pone en cada encuentro en el Vivero Inclusivo.

"Esta actividad es un claro ejemplo del trabajo de inclusión real que se hace cada día desde el municipio y la jornada fue un éxito gracias a la participación de todos los involucrados. Agradecemos a los alumnos y docentes de la Escuela Especial Héctor Corvi por su visita y a los chicos del Vivero Inclusivo por compartir su alegría y amor por la naturaleza", indicaron en las redes del municipio local.