10° Fiesta de la Confraternidad Departamental: Se conoció la grilla de artistas

La 10° edición de la fiesta ideada por el senador Felipe Michlig, se realizará en la ciudad de Ceres y reunirá, como siempre, a artistas de renombre nacional.

En esta oportunidad, se confirmaron las presentaciones de Los Tekis, Valentino Merlo, Damián Córdoba, Sabroso y Pipo de "Un poco de ruido".

El evento tendrá lugar en el Club de Planeadores y se cobrará una entrada accesible, pero la organización todavía no confirmó los valores. Como en ediciones anteriores, también habrá una importante feria de artesanos y emprendedores.