10° Fiesta de la Confraternidad Departamental: Se conoció la grilla de artistas

Encuentro anual de Ceresinos residentes en el gran Santa Fe
Un día de reencuentro y camaradería.
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
La 10° edición de la fiesta ideada por el senador Felipe Michlig, se realizará en la ciudad de Ceres y reunirá, como siempre, a artistas de renombre nacional.
En esta oportunidad, se confirmaron las presentaciones de Los Tekis, Valentino Merlo, Damián Córdoba, Sabroso y Pipo de "Un poco de ruido".
El evento tendrá lugar en el Club de Planeadores y se cobrará una entrada accesible, pero la organización todavía no confirmó los valores. Como en ediciones anteriores, también habrá una importante feria de artesanos y emprendedores.
La localidad de Monigotes, un pequeño pueblo enclavado a la vera de la Ruta Nacional 34, celebró este 24 de septiembre sus 135 años de vida.
Los representantes comunales de La Lucila, Ñanducita y Villa Saralegui hicieron entrega al Ing. Pablo Seghezzo de una nota formal solicitando la realización del estudio técnico para el futuro proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°2. En el su alocución el Senador Felipe Michlig señaló que se comenzaría a elaborar un proyecto técnico, uno de los primeros pasos que luego culmina con el asfaltado de la importante vía de comunicación.
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
El Juzgado Federal de Rafaela citó a declaración indagatoria a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por presunta apropiación indebida de aportes previsionales. ATILRA redobla la presión sindical.
A 80 años del 17 de octubre, la movilización masiva por la libertad de Perón que cambió el destino de Argentina. En nuestra ciudad también se reunió la militancia el pasado viernes en las instalaciones de un sindicato. En ese marco entrevistamos a la Secretaria General del Justicialismo local, Yolanda Acuña. Con sus palabras pone trazos de nostalgia de lo que fue su vida cruzada por el Peronismo, con momentos esplendorosos y con otros muy duros donde los fusilamientos, proscripciones y la pobreza fueron la moneda corriente para muchos compatriotas.
"En Santa Fe demostramos que se pueden hacer obras con transparencia y eficiencia", dijo el ministro Puccini.