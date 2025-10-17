Encuentro anual de Ceresinos residentes en el gran Santa Fe

Los ceresinos residentes en la capital provincial y zona se reunirán este viernes 17 para compartir la Cena Anual del Reencuentro, tradicional reunión que ya lleva varios años de realización, con la presencia de reconocidos vecinos que comparten un buen momento de esparcimiento.

La reunión de camaradería se desarrollará a partir de las 21 horas, en el Círculo Italiano de Santa Fe (Hipólito Irigoyen 2451).

“Anualmente se observa mayor interés en participar de este encuentro, donde se comparten los momentos que cada uno vivió en Ceres y aquellos que nos formaron fuera de la ciudad, como en este caso. Sabemos que hay muchos ceresinos en el interior que quieren participar y eso nos llena de satisfacción”, dijeron los organizadores.

Fuente: Ceres Diario