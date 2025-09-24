En Monigotes dieron inicio los talleres gratuitos de peluquería y cocina
En el marco del programa Eureka, impulsado por el Ministerio de Juventud de la provincia de Santa Fe, el Sitio Joven de Monigotes comenzó a dictar talleres abiertos y gratuitos para toda la comunidad.Mas Secciones - Sociedad24 de septiembre de 2025El Departamental
La propuesta, organizada por el gabinete del Sitio Joven, busca ofrecer espacios de capacitación y encuentro para los habitantes de la localidad. En esta primera instancia, dieron inicio los talleres de peluquería y cocina, que contaron con una importante participación de vecinos y vecinas.
La iniciativa se enmarca dentro de una serie de acciones que apuntan a brindar oportunidades de formación, fomentar la creatividad y fortalecer los vínculos comunitarios. Desde la organización recordaron que los talleres son totalmente gratuitos y están pensados para que todos los interesados puedan sumarse sin necesidad de conocimientos previos.
El entusiasmo con el que fueron recibidos los cursos refleja la necesidad y el interés de la comunidad por este tipo de propuestas que, además de capacitar, abren puertas a nuevas posibilidades de inserción laboral.
Caso Jairo: La familia se presentó como querellante
La justicia secuestró filmaciones del Hospital de Ceres.
Se viene el 2° Encuentro de Adultos Mayores
Moises Ville: Visita de Alejandro Parisi, escritor y guionista
El Gobernador de Rotary visitó San Cristóbal
Esta mañana, el Gobernador del Distrito Binacional Leonel Delgado Rossi visitó el Club Rotary de San Cristóbal.
San Guillermo: Se realizan distintas actividades con la comunidad
Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer" de $240.000
La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.
Continúa abierta la convocatoria del Isep para formar parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe
La inscripción es online a través del portal web de la Provincia y se extiende hasta el 10 de noviembre inclusive. En esta oportunidad la convocatoria es solo para hombres.
Asistencia Perfecta: casi 60 mil docentes cobrarán el incentivo mensual de agosto
Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores; los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.
En La Rubia, el senador Felipe Michlig entregó aportes a instituciones
"Acompañando a La Rubia con distintas herramientas que fortalecen tanto a las instituciones como a la gestión comunal".
Fundación Demos Suardi: importante convenio con la UTN San Francisco
El acuerdo permitió iniciar en Suardi el curso de Refrigeración y Aire Acondicionado Split, una propuesta formativa abierta a toda la comunidad y pensada para fortalecer la capacitación laboral en la región.