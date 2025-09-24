En Monigotes dieron inicio los talleres gratuitos de peluquería y cocina

La propuesta, organizada por el gabinete del Sitio Joven, busca ofrecer espacios de capacitación y encuentro para los habitantes de la localidad. En esta primera instancia, dieron inicio los talleres de peluquería y cocina, que contaron con una importante participación de vecinos y vecinas.

La iniciativa se enmarca dentro de una serie de acciones que apuntan a brindar oportunidades de formación, fomentar la creatividad y fortalecer los vínculos comunitarios. Desde la organización recordaron que los talleres son totalmente gratuitos y están pensados para que todos los interesados puedan sumarse sin necesidad de conocimientos previos.

El entusiasmo con el que fueron recibidos los cursos refleja la necesidad y el interés de la comunidad por este tipo de propuestas que, además de capacitar, abren puertas a nuevas posibilidades de inserción laboral.