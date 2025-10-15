San Cristóbal y un nuevo logro en la inclusión

"Estamos emocionados de anunciar que Fer y Cachito han iniciado sus prácticas laborales en Espacios Verdes del municipio, como parte del programa 'Integra' que busca fomentar la inclusión y capacitación laboral de personas con discapacidad. Ellos son asistentes del Taller de Vivero Inclusivo y, a partir de ahora, se desempeñarán trabajando dos días a la semana junto al personal de Espacios Verdes.

La inclusión no es solo un discurso, es una práctica diaria que requiere compromiso y acción. Nos llena de orgullo ver cómo Fer y Cachito se integran en el equipo y contribuyen con entusiasmo y dedicación.

Queremos desearles a Fer y Cachito todo el éxito en sus prácticas laborales y en su camino hacia la inclusión y la independencia. Estamos emocionados por verlos crecer y desarrollarse en su nuevo rol", indicaron en las redes del municipio local.