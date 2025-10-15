San Cristóbal y un nuevo logro en la inclusión

San Cristóbal y un nuevo logro en la inclusiónMas Secciones - Sociedad15 de octubre de 2025El Departamental
"Estamos emocionados de anunciar que Fer y Cachito han iniciado sus prácticas laborales en Espacios Verdes del municipio, como parte del programa 'Integra' que busca fomentar la inclusión y capacitación laboral de personas con discapacidad. Ellos son asistentes del Taller de Vivero Inclusivo y, a partir de ahora, se desempeñarán trabajando dos días a la semana junto al personal de Espacios Verdes.
La inclusión no es solo un discurso, es una práctica diaria que requiere compromiso y acción. Nos llena de orgullo ver cómo Fer y Cachito se integran en el equipo y contribuyen con entusiasmo y dedicación.
Queremos desearles a Fer y Cachito todo el éxito en sus prácticas laborales y en su camino hacia la inclusión y la independencia. Estamos emocionados por verlos crecer y desarrollarse en su nuevo rol", indicaron en las redes del municipio local.
La localidad de Monigotes, un pequeño pueblo enclavado a la vera de la Ruta Nacional 34, celebró este 24 de septiembre sus 135 años de vida.
En el marco del programa Eureka, impulsado por el Ministerio de Juventud de la provincia de Santa Fe, el Sitio Joven de Monigotes comenzó a dictar talleres abiertos y gratuitos para toda la comunidad.
La justicia secuestró filmaciones del Hospital de Ceres.
Detuvieron a un comandante de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero: llevaba más de 5 kilos de cocaína ocultos en una mochila. El hombre se movilizaba en una camioneta con tres personas más e intentó obligar a la policía a liberarlo, mostrándoles su credencial.
La iniciativa forma parte del compromiso institucional de la casa de estudios para mitigar el cambio climático. Es llevada adelante de manera conjunta entre las facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades y Ciencias.
El Senador manifestó "un especial agradecimiento al Gobernador Pullaro y a la vicegobernadora Scaglia por la permanente preocupación para mejorar todos los índices educativos, lográndose luego de 14 años terminar normalmente el ciclo lectivo con las escuelas abiertas afianzando el aprendizaje”.
“Si no gana, nos vamos”: Donald Trump condicionó la ayuda a Javier Milei y los mercados argentinos se desplomaron al instante. La ayuda económica estadounidense quedó condicionada al resultado electoral, y los mercados reaccionaron con fuertes caídas en bonos y acciones.
En Constanza, Santa Fe, el puestero Aldo Cohn encontró en una vaca Jersey de dos años una aliada inesperada: una nodriza capaz de criar nueve chivitos y cinco terneros huérfanos. Su caso sorprende por la eficiencia y mansedumbre del animal.