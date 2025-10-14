Michlig y González mantuvieron una fructífera reunión de trabajo con el ministro de Educación José Goity

El senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y la intendenta de Ceres Alejandra Dupouy, visitaron el Ministerio de Educación de la provincia, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro José Goity, la secretaria general María Martín y la directora provincial de Arquitectura Escolar Luciana Viñuela.

El senador Michlig destacó “la excelente predisposición y nivel de respuestas de las autoridades de la cartera de educación, con quién venimos avanzando significativamente en la calidad educativa y en las condiciones de infraestructura de las escuelas para un mejor aprendizaje. También un especial agradecimiento al Gobernador Pullaro y a la vicegobernadora Scaglia por la permanente preocupación para mejorar todos los índices educativos toda asegurando que las escuelas estén abiertas durante todo el año”, subrayó.

Principales temas abordados

Durante el encuentro se trataron los siguientes temas:

- Jura de la Constitución: se evaluó la realización de la jura de la Constitución con todas las escuelas de la provincia y de todos los niveles educativos, prevista para fines de octubre y principios de noviembre.

- Obra del nuevo edificio de la E.E.T.P. N° 500 de Suardi: financiada a través del CAF, se destacó “el progreso sostenido en su ejecución”.

- Proyecto Planta Campamentil “Laguna La Verde”: se informó sobre los avances significativos en su desarrollo y etapas de planificación.

- Polo Educativo en Ceres: se analizaron las acciones vinculadas al fortalecimiento del sistema educativo regional y la creación de un nuevo Instituto de Innovación Educativa en Ceres, así como la consolidación del trabajo conjunto entre instituciones.

- Implementación de carreras a término y capacitaciones: se abordó la puesta en marcha de carreras a término y capacitaciones impulsadas por el Ministerio de Educación, orientadas a las necesidades de Ceres y la región.

- Intervención integral prioritaria: se revisó el avance del proyecto de integración de cubierta y parasoles en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

- Programa “Mil Aulas”: se presentaron solicitudes de nuevos convenios para la construcción de aulas destinadas a diferentes instituciones educativas de distintas localidades del Departamento San Cristóbal.