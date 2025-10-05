Dupouy presentó en sociedad a su nuevo gabinete

"Hoy quiero anunciar ! Que en el marco del proceso de fortalecimiento institucional y con el objetivo de seguir dando respuestas a las necesidades de nuestros vecinos, dispuse algunos cambios en el equipo de gobierno.

Antes quiero expresar el agradecimiento a los funcionarios salientes por el trabajo realizado, la dedicación y el compromiso demostrado durante su paso por esta gestión.

Al mismo tiempo, darle la bienvenida al CPN Juan Pablo Jullier, quién asume la responsabilidad de ser mi nuevo Secretario de Hacienda con la firme convicción de continuar impulsando políticas públicas que promuevan el desarrollo, la inclusión y el bienestar de toda la comunidad.

Estos cambios forman parte de una gestión dinámica que se adapta a los nuevos desafíos, siempre con el mismo propósito: construir juntos una ciudad mejor para todos. Junto a todo el Gabinete tomé juramemto de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, a los Funcionarios y a la Presidenta del Concejo Deliberante" señalo en sus redes la Intendenta de Ceres Alejandra Dupouy .