Dupouy presentó en sociedad a su nuevo gabinete

Carlos LuceroActualidad03 de octubre de 2025
El diputado nacional, José Luis Espert, admitió haber recibido dinero de las empresas de Fred Machado, pero negó que fueran aportes de campaña.
Carlos Lucero04 de octubre de 2025
En el curso de una jornada cargada de anuncios, inauguraciones y entregas de aportes gubernamentales, la Vicegobernadora de la Provincia, Lic. Gisela Scaglia, el presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, y el Ministro de Educación, Prof. José Goity, desarrollaron una nutrida agenda institucional de grandes realizaciones en la infraestructura educativa, vial, social y deportiva del departamento San Cristóbal.
Carlos LuceroPolítica05 de octubre de 2025
La intendenta de la ciudad de Ceres, dio fin a la incertidumbre de como iba a quedar compuesto su gabinete.