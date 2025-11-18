Volcó otro camión en la obra de los puentes en la ruta 4

Ranking

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos El Departamental Mas Secciones - Obras públicas 17 de noviembre de 2025 El proyecto general abastecerá con agua potable a 83 localidades de ambas provincias y beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes. El presupuesto oficial de los dos nuevos bloques alcanza los $ 165.723 millones. Los bloques que se licitarán el 27 de enero en Santa Fe, se suman al actualmente en construcción desde la localidad de Coronda.

Idiomas UNL: inscripción abierta a los cursos de verano 2026 El Departamental Mas Secciones - Educación 17 de noviembre de 2025 La propuesta de Cursos de verano del Centro de Idiomas es de formación intensiva y virtual, a dictarse durante febrero-marzo de 2026. Inscripción abierta hasta el viernes 28 de noviembre en la web de UNL virtual.

Investigación Coimas en ANDIS: chats revelan «asociación ilícita» y un video compromete a Spagnuolo Carlos Lucero Actualidad 17 de noviembre de 2025 La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma pruebas contundentes contra el exdirector Diego Spagnuolo. El fiscal Franco Picardi investiga una trama de pagos millonarios direccionados, mensajes sobre «cinco palos» en efectivo y las imágenes de cámaras de seguridad que muestran al funcionario entrando a la casa del empresario Miguel Ángel Calvete con una mochila al hombro.