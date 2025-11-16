El senador Michlig acompañó el acto inaugural del XVI Torneo “Ardillitas” en el Club Central Argentino Olímpico de Ceres

Cattalini pidió celeridad al consejo de la magistratura en el caso del juez Salmain
“No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles”
“Importancia del deporte en la formación de valores, el trabajo en equipo y la integración comunitaria”.Actualidad16 de noviembre de 2025Carlos Lucero
El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González, la intendenta Alejandra Dupouy y el secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, participaron del de la ceremonia oficial de la 16ª edición del Torneo “Ardillitas”, organizado por el Club Central Argentino Olímpico de Ceres, uno de los eventos deportivos y formativos más importantes de la región, que año tras año convoca a cientos de niños y familias.
Durante el acto encabezado por el presidente del club, Andrés Bernabeu, el senador Michlig destacó “la importancia del deporte en la formación de valores, el trabajo en equipo y la integración comunitaria”, y celebró la “continuidad de un torneo que ya es marca registrada para Ceres y toda la región”.
También el senador trasladó el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y en el marco de las políticas de fortalecimiento a instituciones deportivas, el senador Michlig hizo entrega de los siguientes aportes gubernamentales:
-Aporte de Programa de Fortalecimiento Institucional la Cámara de Senadores (PFI).
-Aporte del Programa Ventanilla Única gestionado ante el gobierno provincial.
Los aportes fueron recibidos por el presidente del club, Andrés Bernabeu, y serán destinados a gastos organizativos y mejoras vinculadas al desarrollo del torneo, reafirmando el compromiso permanente del senador con las instituciones del departamento.
Michlig resaltó que “cada aporte es una inversión en los niños, en el deporte y en el futuro de nuestras comunidades”, y felicitó a toda la familia del Club Central Argentino Olímpico por “la dedicación y el esfuerzo sostenido que hacen posible esta gran fiesta deportiva”.
El XVI Torneo Ardillitas se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre, convocando a delegaciones de distintos puntos de la provincia y del país. La tradicional competencia se consolida como un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo deportivo para las categorías formativas.
“No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles”
Fue este viernes en el acto desarrollado en Plaza 25 de Mayo, marcando el inicio de actividades para reivindicar la figura del Brigadier General Estanislao López, a 239 años de su nacimiento. El ministro de Economía, Pablo Olivares, reconoció los valores de los Dragones y su “defensa de la independencia, la soberanía de los argentinos, como la idea de federalismo y de autonomía de la Provincia de Santa Fe”.
Investigadores realizaron muestreos de campo y encuestas para identificar los determinantes socioambientales que condicionan la presencia de estas dos zoonosis consideradas las más relevantes en la región.
El encuentro, denominado, “Desafíos y oportunidades ambientales en el centro de la provincia de Santa Fe”, se desarrolló con gran convocatoria y reunió a destacados especialistas, instituciones, empresas y productores, en una jornada que reafirmó el compromiso de la Cooperativa con una producción más sustentable, trazable y responsable.
Se realizó el segundo curso anual de “Manipulación Segura de los Alimentos”, para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos. El mismo se desarrolló los días 18 y 25 de octubre en el SUM del Liceo Municipal “Angela P. Pino”.
El encuentro se dio en continuidad con las mesas de diálogo que el gobierno mantiene con distintos actores del sector ante la decisión de suspender por un año, a partir del 3 de diciembre, el acopio de pescado de río con destino a exportación.
El nuevo programa de apoyo a los emprendedores que impulsa la administración Andreychuk, tiene similitudes al conocido como Banco Solidario. La diferencia está en la fuente de financiamiento. Este nuevo programa lo sostiene el Municipio y el anterior las arcas provinciales. La presentación en sociedad se realizó en la oficina del Intendente, este pasado jueves desde las 10 hs, donde se realizó una conferencia de prensa y se presentó el primer emprendedor que tomó uno de estos créditos .
Vecinos de barrio Bustamante hicieron llegar a la redacción de este diario, un escrito donde denuncian la apropiación de una vivienda en calle Urquiza por parte de personas que generan en la zona ilícitos y violencia. Se mencionan robos, invasiones a propiedades privadas, amenazas, entre otras quejas.
“Nuestro infinito agradecimiento por todo lo que hace el senador Michlig y el diputado González para que nuestras comunidades siempre puedan estar mejor”.
El hecho ocurrió en Suardi en el marco de allanamientos en los que secuestraron cocaína, marihuana, dinero y armas de fuego _
“Importancia del deporte en la formación de valores, el trabajo en equipo y la integración comunitaria”.