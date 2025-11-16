El senador Michlig acompañó el acto inaugural del XVI Torneo “Ardillitas” en el Club Central Argentino Olímpico de Ceres

El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González, la intendenta Alejandra Dupouy y el secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, participaron del de la ceremonia oficial de la 16ª edición del Torneo “Ardillitas”, organizado por el Club Central Argentino Olímpico de Ceres, uno de los eventos deportivos y formativos más importantes de la región, que año tras año convoca a cientos de niños y familias.

Durante el acto encabezado por el presidente del club, Andrés Bernabeu, el senador Michlig destacó “la importancia del deporte en la formación de valores, el trabajo en equipo y la integración comunitaria”, y celebró la “continuidad de un torneo que ya es marca registrada para Ceres y toda la región”.

Aportes institucionales

También el senador trasladó el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y en el marco de las políticas de fortalecimiento a instituciones deportivas, el senador Michlig hizo entrega de los siguientes aportes gubernamentales:

-Aporte de Programa de Fortalecimiento Institucional la Cámara de Senadores (PFI).

-Aporte del Programa Ventanilla Única gestionado ante el gobierno provincial.

Los aportes fueron recibidos por el presidente del club, Andrés Bernabeu, y serán destinados a gastos organizativos y mejoras vinculadas al desarrollo del torneo, reafirmando el compromiso permanente del senador con las instituciones del departamento.

Michlig resaltó que “cada aporte es una inversión en los niños, en el deporte y en el futuro de nuestras comunidades”, y felicitó a toda la familia del Club Central Argentino Olímpico por “la dedicación y el esfuerzo sostenido que hacen posible esta gran fiesta deportiva”.

Una fiesta del deporte infantil

El XVI Torneo Ardillitas se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre, convocando a delegaciones de distintos puntos de la provincia y del país. La tradicional competencia se consolida como un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo deportivo para las categorías formativas.