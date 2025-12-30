La UNL realizó la segunda Noche Solidaria para Navidad

Este 2025, fue un año muy difícil en materia presupuestaria para la universidad pública y aún más para las instituciones comunitarias con las que se vincula y que cuentan con comedores o asistencia alimentaria a familias de la ciudad. En ese marco, la entrega mensual de raciones elaboradas en la Planta de Alimentos nutritivos de la UNL forma parte de un trabajo solidario y sostenido gracias a la colaboración de los Asociados Solidarios y que se complementa con esta acción para las celebraciones de Navidad a través de la campaña organizada por la Planta de Alimentos y el Programa Padrinos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

De esta iniciativa participan por un lado, los asociados solidarios que donan las raciones de alimentos nutritivos elaborados por la Planta junto con una convocatoria especial a Padrinos, empresas, instituciones, personas que proveen de insumos específicos para elaborar los platos especiales para la cena navideña.

Para brindar detalles sobre la iniciativa que se realiza por segunda vez, tuvo lugar este lunes 29 de diciembre un encuentro en la sala del Consejo Superior, donde el rector de la UNL Enrique Mammarella dio detalles de todo el proceso a las empresas e instituciones que donaron insumos para acompañar a 15 instituciones comunitarias y alcanzaron a alrededor de 5.000 personas.

Estuvieron presentes el rector de la UNL Enrique Mammarella; la directora del programa Padrinos, Carolina Sanchis; la directora de la Planta de Alimentos, Macarena Mancebo, y demás autoridades universitarias y empresas e instituciones que colaboraron con la iniciativa.

Expectativas superadas

“Estamos muy contentos porque hemos completado un objetivo que era una cena navideña distinta y solidaria para miles de personas, pero la satisfacción es aún mayor porque logramos completar el menú para las cenas de Año Nuevo y Reyes”, anunció el rector Mammarella.

“Hemos duplicado la cantidad de instituciones que se han sumado y comprometido con este desafío de la compra de insumos lo que nos permitió organizar entregas para las demás celebraciones especiales”, destacó Mammarella y agradeció especialmente la participación, el tiempo dedicado y el compromiso de los Padrinos, empresas e instituciones que acompañaron la iniciativa de la UNL.

Las nuevas donaciones serán entregadas el martes 30 para que puedan ser preparadas en Año Nuevo y Reyes a través de las cocinas centralizadas de las 15 instituciones beneficiarias o para entregar a las familias en el caso de aquellas que no cuentan con elaboración propia.

La campaña permitió acompañar el trabajo de instituciones como CILSA llegando a familias de Alto Verde y Varadero Sarsotti, la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde, la Asociación Civil “Tazas Vacías”, que asisten a cerca de 400 personas en su sede y acompañan a personas en situación de calle, la asociación “Una esperanza para los chicos”, el Hogar Mundo Pequeño, Cáritas Esperanza, La Heladera de María, La Asociación civil “Esperanza de Vida y Restauración” que trabaja en comedores de los barrio Altos de Noguera, Vinelli, Barranquitas y Belgrano, el Merendero Niñas y Niños felices y el Centro de Salud Gutiérrez Este. Se incluyen además a familias y personas en situación de vulnerabilidad social que se acompaña con diversas acciones como el caso de estudiantes, familias del Barrio María Selva, pacientes del Programa de Enfermedades respiratorias y del Centro de Diálisis del Sanatorio MIT.

Niños y niñas que disfrutaron de estas cenas navideñas hicieron llegar su agradecimiento estampando sus manos, nombres y leyendas en coloridos dibujos que se entregaron a Padrinos, empresas e instituciones participantes, y autoridades de la UNL.

Acuerdos y compromiso

Los 40 padrinos benefactores que se han sumado en esta edición donaron junto con las raciones de alimentos los siguientes insumos: pan rallado, choclo amarillo, arvejas, bandejas descartables, atún y caballa, mayonesa, durazno amarillo y cóctel de frutas, pan dulce, aceitunas verdes, turrones y garrapiñadas de maní, entre otras. Esta acción solidaria quedó plasmada además mediante convenios específicos bajo la figura de Padrino benefactor que fueron entregados en el encuentro.

Las empresas que se sumaron a la campaña son: Banco Credicoop, Rubinzal y Asociados SA, Fortress, Antoniazzi Hnos SA, Nutriserv, Farmacia Zentner, Sanatorio Santa Fe SA, Sanatorio Garay SA, Anca SRL, Gerenciar SRL, Falucho SA, Plastilit SA, Facorsa SA, Over, El Pollo de Oro, Argeniss Software, Celulosa Moldeada SA, Sotic, Fundación Indecon, Visual servicios Gráficos, Compañía Industrial Cervecera. Los Colegios de Profesionales de Ingeniería Agronomía, Ingenieros Especialistas, Arquitectura y Urbanismo, Profesionales de la Agrimensura, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe, el Departamento de Física FBCB-UNL, Consultora Seffino y las personas Andrea Aguirre, Micaela Paulazzo y Diego Gaspoz. Acompañan además el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) junto con las empresas Noveco, Acronex, Zelltek y ICHTYS Technology y los proveedores PMP, Fulling Energy SRL y Santa Fe Containers.