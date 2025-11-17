Santa Fe se encuentra en pleno brote de tos convulsa y llaman a reforzar las dosis de vacunación

El DepartamentalMas Secciones - Sociedad15 de noviembre de 2025
Vecinos de barrio Bustamante hicieron llegar a la redacción de este diario, un escrito donde denuncian la apropiación de una vivienda en calle Urquiza, por parte de personas que generan en la zona ilícitos y violencia. Se mencionan robos, invasiones a propiedades privadas, amenazas, entre otras quejas.
El DepartamentalPolítica15 de noviembre de 2025
"Nuestro infinito agradecimiento por todo lo que hace el senador Michlig y el diputado González para que nuestras comunidades siempre puedan estar mejor".
Carlos LuceroPoliciales15 de noviembre de 2025
El hecho ocurrió en Suardi en el marco de allanamientos en los que secuestraron cocaína, marihuana, dinero y armas de fuego.
Carlos LuceroActualidad16 de noviembre de 2025
“Importancia del deporte en la formación de valores, el trabajo en equipo y la integración comunitaria”.