Santa Fe refuerza la vacunación ante el aumento de casos de coqueluche en el país

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, informa la situación epidemiológica de la coqueluche (tos convulsa) en el territorio provincial, en el marco de la alerta nacional. De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, hasta la semana 42 de 2025 se confirmaron 382 casos en distintas provincias, superando las cifras registradas en los años 2021, 2022 y 2024. En esa línea, detalla un aumento progresivo desde la semana 27, con un pico en la semana 39, vinculado al brote en curso en Ushuaia y al ascenso de casos en la Región Centro.

En Santa Fe, entre las semanas epidemiológicas 1 y 43 de este año, se notificaron 19 casos confirmados, de los cuales 16 corresponden al departamento Rosario, uno al departamento General López, uno a La Capital y uno a Caseros. Nueve de ellos requirieron internación, y no se registraron fallecimientos en la provincia.

Los casos confirmados se distribuyen entre niños, adolescentes y adultos, con edades que van desde los 2 meses hasta los 41 años. El grupo más afectado es el de menores de un año, seguido por el de 10 a 14 años.

A partir del aumento de casos de coqueluche registrado a nivel global y regional, “se informó a los equipos de Salud para fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz, las medidas de prevención y control de la enfermedad, con especial énfasis en la vacunación”, detalló la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz. En esa línea, remarcó que están previstas capacitaciones con equipos de salud en la ciudad de Rosario, “para fortalecer la detección temprana, el manejo clínico y la sensibilización a la comunidad sobre la importancia de completar esquemas”, señaló.

Formas de transmisión y síntomas

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad infecciosa aguda de la vía respiratoria baja, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y se transmite por gotitas que se eliminan al toser o estornudar. La enfermedad evoluciona en tres fases (catarral, paroxística y de convalecencia) y puede presentarse con cuadros leves o graves, especialmente en bebés menores de seis meses.

Los síntomas suelen aparecer entre siete y diez días después de la infección. Se inician con fiebre leve, secreción nasal y tos persistente, que puede evolucionar a accesos convulsivos. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentra la neumonía, aunque también pueden presentarse convulsiones o afectaciones neurológicas. Los episodios de tos pueden prolongarse entre cuatro y ocho semanas.

La enfermedad presenta un comportamiento cíclico, con aumentos cada tres a cinco años y mayor incidencia durante el invierno y el inicio de la primavera.

Vacunación y prevención

Esta enfermedad es inmunoprevenible. El esquema nacional de vacunación contempla tres dosis durante el primer año de vida (a los 2, 4 y 6 meses) con la vacuna quíntuple celular, y refuerzos a los 15-18 meses, a los 5-6 años y a los 11 años. Además, se aplica una dosis de vacuna triple bacteriana acelular en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación, protegiendo al recién nacido durante los primeros meses de vida.

El personal de salud en contacto con niños menores de un año debe recibir una dosis de refuerzo de vacuna triple bacteriana acelular cada cinco años. Se estima que la eficacia de la vacunación con al menos cuatro dosis es del 80 %, especialmente frente a las formas graves de la enfermedad.