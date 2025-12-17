Fortalecen la seguridad en el norte con nuevo emplazamiento para la PDI en Reconquista

Nación dispuso asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre
La norma, firmada por el presidente de la Nación Javier Milei, entrará en vigencia a partir de su publicación.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó el acto de firma de comodato a través del cual la Municipalidad cede el espacio a la fuerza de seguridad. Se trata de "una solución a un problema crónico del que venía adoleciendo la PDI en el norte provincial", explicó.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó este martes en Reconquista la firma de comodato para el nuevo emplazamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad.
La actividad se desarrolló en la sede de la Unidad Regional IX, donde Cococcioni destacó que se logra “una solución a un problema crónico del que venía adoleciendo la PDI en el norte provincial, que es la falta de un lugar fijo y estable para poder establecer su base operativa, que ahora ha sido ampliada”.
El ministro detalló que en la actualidad “tenemos 40 efectivos de la PDI, entre la Brigada Operativa y la Brigada de Microtráfico, con asiento en la ciudad de Reconquista y con incumbencia en toda la circunscripción judicial. Así que poder contar con esta locación, nos evita la situación de tener que estar alquilando algunos lugares con toda la precariedad que eso significa”.
El comodato firmado entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Reconquista es por el plazo de 5 años. Se trata de un espacio que “está en buenas condiciones y, por supuesto, nos haremos cargo nosotros de alguna refacción, mantenimiento, para que la PDI esté en las condiciones que tenga que estar”, sostuvo el titular de Justicia y Seguridad.
Respuestas a la comunidad
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo Romero Manzur, valoró como “primordial” el trabajo conjunto con el gobierno provincial; e indicó: “Los vecinos de Reconquista no entienden de competencia, de quién es la seguridad; reclaman el trabajo en conjunto, y estamos convencidos de que, haciéndolo de esta forma, les damos soluciones reales”.
Es por ello que agradeció “el compromiso y el avance que tuvo la Provincia de Santa Fe en materia de seguridad, y que se ve reflejado en no solo en mayor equipamiento, sino en mayor presencia. Y creemos que este convenio nos va a ayudar para continuar brindando mejores servicios y dando respuesta a la comunidad”.
Participaron también el senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el diputado provincial Dionisio Scarpín; el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot; entre otros funcionarios provinciales y de la región.
Reunión
Luego de la firma del comodato, las autoridades compartieron una reunión de planificación operativa dónde se compartieron datos e información sobre indicadores básicos de Reconquista y Avellaneda.
A modo de balance en materia de seguridad durante los primeros dos años de gestión, el ministro Cococcioni señaló que “haber podido dar cierta tranquilidad en las principales ciudades de la provincia con respecto a los indicadores de violencia es lo que nos ha permitido enfocarnos en un programa más integral para la política de seguridad. Creo que el primer paso ha logrado resultados bastante satisfactorios, y hay que seguir avanzando”.
