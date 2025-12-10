En San Cristóbal se realizó la jura a la nueva Constitución

La convocatoria fue en el salón céntrico del Club Unidad Sancristobalense, oportunidad para también llevar a cabo la habilitación oficial de los nuevos sanitarios y entregar aportes a diferentes localidades de la región.

El acto organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe fue presidido por el senador Felipe Michlig, quien fue el encargado de tomar juramento de lealtad y cumplimiento a las personas que se acercaron allí y, ademas, hacer la entrega de los certificados del Tribunal Electoral.

A la jura ante la nueva Constitución fueron invitadas las autoridades de las 32 localidades del departamento San Cristóbal -estuvieron ausente sólo dos- entre ellas intendentes, presidentes comunales, concejales, tanto las que fueron electas como a las que dejarán su cargo en los próximos días, independientemente del color político con el que se identifiquen.

También formaron parte de este acontecimiento los representantes de diferentes instituciones como escuelas, el hospital local Julio Villanueva, Unidad Región XIII de Policía, Bomberos Voluntarios, clubes y ciudadanos.

Por su parte, el senador Michlig se expresó al término del acto, agradeció a los presentes que colmaron el salón y a quienes viajaron desde distintas localidades.

"Agradecemos porque realmente fue un acto institucional muy lindo, de compromiso, de lealtad a la constitución reformada, hecho que ocurre 63 años y 149 días después del 14 de abril de 1962. En ese momento le tocó presidir en la sanción de la reforma a quien era constituyente por San Cristóbal al señor Chiaraviglio y en este 2025 repetimos la historia de quien habla ser senador del departamento, ser convencional constituyente y poder presidir la convención ha sido un honor".

Michlig repasó el proceso que se debió hacer para concretar la reforma, en la cual se modificaron 42 artículos y se agregaron 46 artículos nuevos, que el texto final logró un gran consenso.

"Nuestra fuerza política Unidos para Cambiar Santa Fe representaba el 48% de los convencionales, éramos la primera minoría y el texto final de la constitución que aprobamos tuvo un apoyo del 85% de lo convencionales y esto se tuvo que trabajar mucho a través del diálogo, del intercambio de opiniones, de ceder en distintas cuestiones, pero hemos logrado la constitución más moderna y actualizada de la República Argentina. Así que mucha satisfacción, mucha emoción, el compromiso de todos y de comprender la importancia que ha significado en la historia institucional de la provincia Santa Fe poder reformar la constitución".