Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 09 Diciembre 2025

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales El Departamental Actualidad 02 de diciembre de 2025 Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.

Monigotes suma una nueva disciplina deportiva: comenzó el voley en la localidad El Departamental Deportes 05 de diciembre de 2025 El miércoles 3 de diciembre dio inicio en la localidad de Monigotes una nueva propuesta deportiva: voley, una disciplina muy esperada por la comunidad.