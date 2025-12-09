Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 09 Diciembre 2025

San Cristóbal: Fuerte choque entre un auto y una moto en Lassaga y Junín

Carlos Lucero
Actualidad07 de diciembre de 2025

Anoche el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave, color negro, sin dominio visible conducida por un joven de 14 años quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años, quienes fueron derivados al hospital local. La moto colisiona con un Automóvil marca Citroen C3, color blanco, conducido por el ciudadano un hombre de 68 años.

