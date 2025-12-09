Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 09 Diciembre 2025

Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 09 Diciembre 2025Licitaciones 09 de diciembre de 2025El Departamental
LLAMADO A CONCURSO 22, 23 y 24 De SEPTIEMBRE
Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia (Circunscripciones Judiciales N°1; N°2 y Nº 4)
Elevación de propuestas - Consejo de la Magistratura
Llamado a concurso: Fiscales adjuntos subrogantes
Licitación Pública Nacional N°01/2025
Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
Santa Fe se prepara para un fin de semana largo con deporte internacional, fiestas populares y espíritu navideño
La provincia desplegará una programación diversa que combina competencias deportivas, espectáculos artísticos, celebraciones tradicionales y propuestas gastronómicas, invitando a santafesinos y turistas a disfrutar de experiencias únicas en cada región.
Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025: Franco Colapinto, Dua Lipa y El Eternauta lideran la lista
También el deporte tuvo un rol central este año, impulsado por la Copa Mundial de Clubes, el desempeño de la Selección Argentina Sub-20 y el torneo clasificatorio para el Mundial.
Monigotes suma una nueva disciplina deportiva: comenzó el voley en la localidad
El miércoles 3 de diciembre dio inicio en la localidad de Monigotes una nueva propuesta deportiva: voley, una disciplina muy esperada por la comunidad.
San Cristóbal: Fuerte choque entre un auto y una moto en Lassaga y Junín
Anoche el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave, color negro, sin dominio visible conducida por un joven de 14 años quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años, quienes fueron derivados al hospital local. La moto colisiona con un Automóvil marca Citroen C3, color blanco, conducido por el ciudadano un hombre de 68 años.