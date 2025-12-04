Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación

Pullaro entregó más camionetas 0 km a la Policía

Actualidad02 de diciembre de 2025

Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje. “En este Gobierno el miedo cambió de bando y se terminó la impunidad”, aseguró el gobernador.

