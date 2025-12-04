Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación

Ranking

Incautaron más de 500 dosis de éxtasis en un control vial en Angélica El Departamental Policiales 27 de noviembre de 2025 Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.

Secuestran un vehículo en La Cabral: el conductor presentó documentación adulterada El Departamental Policiales 30 de noviembre de 2025 El conductor presentó documentación adulterada y en la causa quedó como imputado por adulteración de documento público y adulteración de bien registrable. La Cédula presentaba diversas anomalías que no garantizan su autenticidad, asimismo las placas de dominios que poseía colocadas no eran originales.

Encuentro de Cine Documental a 40 años del Taller de Cine UNL El Departamental Mas Secciones - Cultura 02 de diciembre de 2025 El Foro Cultural UNL será sede de un nuevo encuentro los días 4 y 5 de diciembre. Será en el marco de los festejos por los 40 años del Taller de Cine. La programación incluye proyecciones, muestra fotográfica, panel y función musical en vivo.

Pullaro entregó más camionetas 0 km a la Policía El Departamental Actualidad 02 de diciembre de 2025 Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje. “En este Gobierno el miedo cambió de bando y se terminó la impunidad”, aseguró el gobernador.