Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación

El DepartamentalPoliciales27 de noviembre de 2025
Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.
El DepartamentalPoliciales30 de noviembre de 2025
El conductor presentó documentación adulterada y en la causa quedó como imputado por adulteración de documento público y adulteración de bien registrable. La Cédula presentaba diversas anomalías que no garantizan su autenticidad, asimismo las placas de dominios que poseía colocadas no eran originales.
El DepartamentalMas Secciones - Cultura02 de diciembre de 2025
El Foro Cultural UNL será sede de un nuevo encuentro los días 4 y 5 de diciembre. Será en el marco de los festejos por los 40 años del Taller de Cine. La programación incluye proyecciones, muestra fotográfica, panel y función musical en vivo.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje. “En este Gobierno el miedo cambió de bando y se terminó la impunidad”, aseguró el gobernador.
El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.